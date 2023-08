Kressbronn schränkt Recht auf Gewässernutzung ein

Die Gemeinde Kressbronn hat einer Pressemitteilung zufolge wegen der anhaltenden Trockenheit und Wasserknappheit den Gemeingebrauch an den Gewässern zweiter Ordnung (Bäche) verboten. Bis zum Außerkrafttreten der Rechtsverordnung sei es daher nicht erlaubt, in den Fließgewässern zu baden, Wasser mit Handgefäßen zu schöpfen (zum Beispiel Blumen gießen), Tiere zu tränken oder andere ähnliche Verrichtungen vorzunehmen. Dasselbe gelte für die Benutzung dieser Gewässer zum Entnehmen von Wasser in geringen Mengen für die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft und den Gartenbau. Hierzu darf ausschließlich auf das Leitungswasser oder eigene Brunnen zurückgegriffen werden. Zu den Gewässern zweiter Ordnung im Gemeindegebiet gehören alle Fließgewässer außer der Argen, insbesondere also Betznauer Bach (Dorfbach), Fallenbach, Kressbach, Nonnenbach, Prozessgraben, Wäschbach. Nicht erfasst ist zudem der Bodensee. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis 100.000 Euro geahndet werden. Die Rechtsverordnung tritt am 16. September außer Kraft, wenn sie bis dahin von der Gemeinde nicht verlängert worden ist.