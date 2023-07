Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen, einen Naturkindergarten einzurichten. Dazu sollen auf einem Waldgrundstück im Eichert neben der Kläranlage zwei Bauwagen aufgestellt werden. Der genaue Startpunkt steht noch nicht fest. Außerdem wird das Angebot des Kindergartens St. Michael ausgebaut.

Kämmerer Matthias Käppeler wies auf die Notwendigkeit hin: „Wir rechnen mit bis zu 40 Fehlplätzen — trotz jährlicher Kinderzählung.“ Es stünden allerdings noch letzte artenschutzrechtliche Untersuchungen aus. Die Einrichtung von zwei Gruppen unter Zeitdruck samt Konzeption und Personalsuche seien ebenfalls eine Herausforderung. Dennoch wolle man starten, so der Kämmerer.

April 2024 anvisiert

Wichtig sei ein Grundsatzbeschluss, denn der Start könnte nach dem Naturschutzgutachten bereits zum April 2024 erfolgen. Um vorbereitet zu sein, schafft die Gemeinde zwei vollausgestattete große Bauwagen inklusive Stromanschluss und Gasheizung an. Dazu kommen zwei Tipis und verschiedene Spielgeräte. Kostenpunkt inklusive Arbeiten auf dem Grundstück: 270.000 Euro. Vorgesehen sind 4,2 Personalstellen.

Die Waldgrundstücke im Bereich Im Eichert neben der Kläranlage gehören der Gemeinde beziehungsweise dem Abwasserzweckverband, vorhandene Parkplätze könnten genutzt werden. Allerdings müssen wegen des notwendigen Abstands von 30 Metern noch Bäume gefällt werden.

Keine ortsnahe Alternative

Lilly–Olivia Scholl (SPD) sprach der Kämmerei für die viele kleinteilige Arbeit ein großes Lob aus. „Ganz toll, dass Sie das mit solcher Hartnäckigkeit verfolgen, denn der Wunsch aus der Elternschaft ist definitiv da.“ Die Gemeinderätin ergänzte, dass eine kommunale Trägerschaft für den Waldkindergarten ein gutes Signal für den Verein setze. Bedenken von Hermann Wieland (CDU) wegen der Entfernung entgegnete Käppeler, dass ortsnähere Alternativen nicht umgesetzt werden könnten.

Stefan Fehringer (BWV) hakte nach in Sachen Starkwind– und Starkregenmanagement im Wald. Kämmerer Käppelers Antwort: Nach ausführlicher Begutachtung und Durchforstung stehe fest, dass der Abstand von 30 Metern für Sicherheit sorge. Außerdem schließe die Gemeinde einen Baumpflegevertrag zur regelmäßigen Nacharbeit im Kindergartenwald ab. Auch die Grünen freuten sich über das Engagement der Gemeinde, wobei Klaus Oelfken den Personalschlüssel von 4,2 für zwei Gruppen zu knapp fand.

Neue Kleingruppe in St. Michael

Ebenfalls Thema war am Mittwoch die Einrichtung einer weiteren Gruppe im Kindergarten St. Michael. Dabei ging es um eine Kleingruppe mit zehn Kindern und Personal, das eingestellt werden müsste. Außerdem müssten Toiletten und Handwaschbecken nachgerüstet werden, erläuterte Matthias Käppeler. Die Kosten in Höhe von 61.0000 Euro würden jedoch in vertretbarem Rahmen liegen.

Bedauerlich seien bei der Finanzierung die Signale seitens der katholischen Kirche. Denn nach Rücksprache mit Kirchenpflegerin und Ordinariat Friedrichshafen werde der Kirchenanteil von 25 Prozent wohl künftig nicht mehr getragen.

Weitere Lösungsstrategien, die der Kämmerer zur Sicherung der Kinderbetreuung nannte: Veränderungen im Ganztagesbereich des Nonnenbach–Kindergartens sowie zwei Einstiegsgruppen im Rathaus, die nach Errichtung des Waldkindergartens und nach Erweiterung des Kindergartens St. Michael wegfallen könnten. Zudem könnte nach Inbetriebnahme des Kinder–und Familienzentrums im Neubaugebiet Bachtobel mit fünf Gruppen und der zwei Waldkindergartengruppen der weitere geplante Kindergarten Moos wegfallen. Der Rat votierte einstimmig für die Übernahme der Investitionskosten im Kindergarten St. Michael.