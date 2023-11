Kressbronn lädt Jugendliche zur Diskussion ihrer Themen ein

Die beiden Themen Freizeitgestaltung und Sicherheit möchte die Gemeinde Kressbronn am Mittwoch, 29. November, 16 Uhr im Jugendtreff Cube mit möglichst vielen Jugendlichen diskutieren und bearbeiten. Hintergrund ist die Kommunalwahl 2024, bei der auch der Gemeinderat gewählt wird, dessen Arbeit auch unmittelbare Auswirkungen für Jugendliche hat.

Im April 2024 soll dann eine Podiumsdiskussion mit einigen Gemeinderatskandidaten stattfinden. Hier sollen die Jugendlichen die Möglichkeit haben, die Kandidaten zu den Themen zu befragen und von ihnen auch Antworten zu bekommen, wie die Gemeinde mitteilt. Besonders für die Kressbronner Jugend bietet das Gespräch mit den Gemeinderatskandidaten die Chance, sich Gehör zu verschaffen und eigene Ideen, Wünsche, Anregungen einzubringen.

Wer Interesse hat mitzumachen oder Fragen und Anregungen hat, kann sich gerne an Karin Wiech, Beauftragte für Bürgerbeteiligung, unter 07543/966229 oder [email protected], an Mauro Girimonte, Jugendbeauftragter der Gemeinde, unter 0175/1273141 oder an Eva Schlipf, Lehrkraft aus dem Bildungszentrum Parkschule, unter [email protected] wenden.