Kressbronn investiert in Fahrradabstellanlagen

Die Gemeinde Kressbronn hat rund 350.000 Euro in vier neue Fahrradabstellanlagen installiert, wobei sich der Bund im Rahmen des Sonderprogramms „Stadt und Land“ mit einer Finanzhilfe in Höhe von 157.500 Euro an dem Projekt beteiligt hat. „Neben dem Ausbau des Radverkehrsnetzes müssen diebstahlsichere und sinnige Abstellmöglichkeiten für Fahrräder im öffentlichen Raum geschaffen werden, deren Aufgabe wir nachkommen“, kündigte Bürgermeister Daniel Enzensperger im März 2023 an.

In der Gemeinde Kressbronn soll die Nutzung von Fahrrädern, vor allem für Schüler und Pendler, weiter gefördert werden. Neben dem bereits eingerichteten öffentlichen Abstellplatz am Bahnhof mit 35 Ständer samt 16 abschließbaren Fahrradboxen für rund 100.000 Euro (Förderung 75 Prozent), hat eine Analyse ergeben, dass sich am Parkplatz „TV-Heim“, am Parkkindergarten sowie an der Festhalle und am Bildungszentrum (BZP) weitere geeignete Standorte für das Vorhaben eignen würden. Diese Plätze sollen noch in diesem Jahr entsprechend fahrradfreundlich aufgerüstet werden. „Insgesamt stehen den Radlern dann 105 überdachte und beleuchtete Anlehnbügel zur Verfügung“, sagte Andreas Wenzler vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ bei einem Vorort-Termin an der bereits fertiggestellten Abstellstation am BZP.

Ziel sei es, so Wenzler, eine klimaschonende, flächendeckende Fahrradinfrastruktur zu schaffen. Hierzu müsse man gute, komfortable Bedingungen sowie ein lückenloses Netz mit geringen Verlustzeiten schaffen, um Staus zu vermeiden, Quell-Ziel-Verkehre zu aggregieren und den Verkehr insgesamt zu verflüssigen. Zudem sei es wichtig, auch in ländlichen Räumen das Fahrradfahren sicherer und attraktiver zu gestalten, um einen Umstieg vom Kraftfahrzeug auf das Velo zu erreichen.

Wie Bürgermeister Daniel Enzensperger ausführte, habe man die Strategie mit Blick auf einen weiteren Ausbau auch aufgrund der sehr guten und „erfreulichen“ Förderquote konsequent weiterverfolgt. „In den Kosten in Höhe von 350.000 Euro sind sämtliche Maßnahmen wie Fundamentierung, Überdachung, Freianlagen, Anlehnbügel, Beleuchtung, Beklebung und Mülleimer bereits enthalten, wobei sich der Bund mit einer Pauschalförderung von 1500 Euro pro Anlehnbürgel, der installiert wird, beteiligt, was einer Förderung von 157.500 Euro oder 51,64 Prozent unsere Gesamtausgaben entspricht.“ Im Haushalt 2023 waren für die vier Standorte 300.000 Euro eingestellt, wobei ursprünglich von einer Förderung in Höhe von 200.000 Euro ausgegangen wurde. Der Gemeinderat stimmte der außerplanmäßigen Ausgabe von 50.000 Euro bereits im März zu.