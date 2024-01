Kressbronn ernennt Petra Sachs-Gleich zur Ehrenbürgerin

Die Gemeinde Kressbronn hat im Rahmen des Neubürgerempfangs Petra Sachs-Gleich für ihre außergewöhnlichen Leistungen und Verdienste feierlich das Ehrenbürgerrecht verliehen. Bereits 2011 ehrte das Land Baden-Württemberg die engagierte Bürgerin mit der Heimatmedaille, bevor sie ein Jahr später mit der heimischen Bürgerplakette ausgezeichnet wurde. „Was Sie für unseren Ort geleistet haben, ist von unschätzbarem Wert. Sie haben unsere Heimat mitdefiniert und waren immer darum bemüht, die Geschichte, die andere geschrieben haben, zu erforschen und aufzubereiten“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger in seiner Laudatio.

Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts vor rund 300 Menschen in der Festhalle sei für Petra Sachs-Gleich eine Momentaufnahme der inneren Glückseligkeit, des Stolzes aber auch der Rührung und der Dankbarkeit gewesen. Wie Bürgermeister Enzensperger betonte, könne man ihr ehrenamtliches Schaffen um die Gemeinde nur auszugsweise und annähernd abbilden. So habe sie bis heute zahlreiche Aufgaben und Posten begleitet, insgesamt 79 Publikationen veröffentlicht und Ausstellungen zu historischen Themen zusammengestellt. Ihre Liebe und Hingabe zur Ortsgeschichte und zur heimischen Kultur stand und steht dabei bis heute im Fokus ihres Wirkens.

Ihre wohl größte Leistung, unterstrich Bürgermeister Enzensperger, liege im Engagement um die Erhaltung der historischen Hofanlage Milz im Ortsteil Retterschen: „Ohne Petra Sachs-Gleich gebe es dieses heute im Denkmalbuch für Baden-Württemberg eingetragene Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung und Ausstrahlung wahrscheinlich nicht mehr. Auch haben Sie auf die Gründung des Vereins zu Erhaltung der Hofanlage Milz im Jahr 2002 hingewirkt und sind bis heute Vorsitzende.“

Die Ehrenbürgerin selbst konnte den Augenblick des Abends und die anerkennenden Lobesworte kaum fassen: „Ich werde diese Ehrung am wenigsten für mich persönlich annehmen, sondern als Anerkennung und als Wertschätzung dessen begreifen, was mir wichtig ist. Daher möchte ich die Würdigung und meine Freude darüber mit allen teilen, mit denen ich in den vergangenen Jahrzehnten zusammenwirken durfte.“ Zugleich appellierte Sachs-Gleich, dass man sich auf Spurensuche begeben solle, um die eigene Geschichte zu entdecken, sie zu lesen und zu begreifen: „Bringen Sie Geschichte zum Sprechen, bewahren Sie diese Spuren für nachfolgende Generationen, denn sie ist eine wunderbare Bereicherung und ein großartiger Zugewinn an Lebensqualität. Jeder und Jedem bin und bleibe ich von Herzen dankbar“, sagte die Geehrte, schließlich unter Tränen sichtlich gerührt.