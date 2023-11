Kressbronn blickt auf erfolgreiches Kulturjahr zurück

Die Gemeinde Kressbronn blickt hinsichtlich seines kulturellen Programms auf ein erfolgreiches Jahr zurück. „Wenn man sich die Ticketverkäufe von Jahresbeginn bis heute anschaut und mit demselben Zeitraum des Vorjahrs vergleicht, haben wir einen Zuwachs von etwa 24 Prozent“ sagte der Amtsleiter für Tourismus, Kultur und Marketing, Dr. Jakob Böttcher, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Auch für 2024 kündigt er ein buntes und unterhaltsames Potpourri mit Kunst und Kultur für jedermann an.

„Wir haben Corona endgültig hinter uns gelassen und konnten unseren Besuchern ein abwechslungsreiches und vielfältiges Kulturangebot anbieten.“ Mit diesen Worten hat Jakob Böttcher die zurückliegenden zwölf Monate zusammengefasst. Höhepunkte der abgelaufenen Saison seien neben Uli Boettcher, der alleine über 500 Zuschauer in die Festhalle zog, das Joscho Stephan Trio gewesen, das im Juni auf der Werftbühne ein grandioses Konzert abgeliefert habe. Auch mit dem Verlauf in der Lände zeigte sich der Verantwortliche zufrieden. Hier habe der Arbeitskreis Kunst, der die Ausstellungen plane, kuratiere und organisiere, laut dem Leiter großartiges geleistet: „Die Programmstruktur, die gemeinsam mit dem Kulturbeirat in den letzten Jahren entwickelt wurde, hat sich bewährt. Die Gemeinde bietet im Frühjahr sowie im Herbst größere Bühnenveranstaltungen, insbesondere in der Festhalle an, während im Sommer die Werft 1919 das Bühnenprogramm übernimmt. Ergänzt wird die Zusammenstellung schließlich durch das Angebot der Kulturgemeinschaft, durch touristische Angebote und durch das wöchentliche Kinderprogramm.“ Unter dem Strich werde man somit rund hundert Darbietungen, Konzerte, Lesungen, Theateraufführungen oder auch Führungen und mehr bieten.

Vorausblickend kündigt Jakob Böttcher für die kommende Spielzeit unter anderem die Auftritte von „Hillus Herzdropfa“ und „Dui do on de Sell“ an. Zudem werden Florian Wagner mit „Funk You“, erneut das Joscho Stephan Trio sowie „Kohlhepp und Böttcher mit „Winnetou IV reloaded“ in Kressbronn gastieren. „Die Gerüchteküche sagt, dass auch die Werft 1919 einige Hochkaräter im kommenden Sommer auf die Werftbühne bringen wird. Bei allen Veranstaltungen empfehlen wir, nicht zu lange mit dem Ticketkauf zu warten, da es sicherlich wieder ausverkaufte Abende geben wird“, empfiehlt Böttcher.

Mit der Möglichkeit, online Tickets zu erwerben, möchte man dem Kunden eine vergünstigte Alternative anbieten. Böttcher: „Wer sein Ticket bei Reservix online kauft und zu Hause selbst ausdruckt, erhält dann immer den günstigsten Preis, wobei es nach wie vor Eintrittskarten am Vorverkaufsschalter geben wird.“

