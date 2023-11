Der geplante Drogeriemarkt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Edeka-Geschäft hat eine wichtige Hürde genommen: Der Kressbronner Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwoch der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu. Das Gremium begrüßte grundsätzlich das Projekt, kritisierte jedoch die angedachte Verkehrsführung für die Warenanlieferung in der Nähe zum Bahnübergang. Bauherrin ist die Esslinger Immobilien GmbH.

Läuft alles nach Plan, könnte die Gemeinde Kressbronn bis Ende 2025 in der Argenstraße auf dem Gelände südlich des Edeka-Marktes Esslinger einen Drogeriemarkt bekommen. Bürgermeister Daniel Enzensperger erklärte, dass die nächsten Drogeriemärkte in Enzisweiler, in Tettnang oder in Friedrichshafen zu finden sind und sich die Bürger schon lang ein Geschäft dieser Art im Ort wünschen. Nach Verhandlungen mit der Esslinger Immobilien GmbH bestehe jetzt die Möglichkeit, dass an besagter Stelle ein entsprechendes Bauvorhaben umgesetzt wird.

700 Quadratmeter Verkaufsfläche

„Es ist vorgesehen, einen Drogeriemarkt im Erdgeschoss mit einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern, eventuell Gewerbeeinheiten und Mitarbeiterwohnungen im ersten Obergeschoss und allgemeine Wohnungen im zweiten Obergeschoss sowie eine Tiefgarage zu bauen“, informierte Enzensperger. Grundsätzlich befürworteten die Gemeinderäte das Vorhaben. Jedoch wurden durchaus Bedenken wegen des optischen Erscheinungsbildes und der angedachten Verkehrsführung mit Blick auf die Zufahrt für die Warenanlieferungen und der Tiefgarage laut.

Martin Kolb (SPD), Sabine Witzigmann (Bündnis 90/Die Grünen), Klaus Klawitter (CDU), Stefan Fehringer und Dieter Mainberger (beide Bürgerliche Wählerveinigung, BWV) waren sich einig, dass es zu erheblichen Verkehrsproblemen mit entsprechenden Rückstaus in der Kurve bei geschlossener Schranke geben könnte. „Die Situation im Bereich der Einfahrt zum Edeka ist jetzt schon teilweise sehr verkehrsbelastend und schwierig. Das ist sicherlich ein Knackpunkt“, bestätigte der Sachgebietsleiter für Stadtplanung, Thomas Feick.

Zu groß, zu massiv?

Aufgrund der begrenzten Flächen und Gegebenheiten sei es schwierig, eine für alle vernünftige Lösung zu finden. Man könne sich allerdings eine Entzerrung über die Haidachstraße vorstellen. Grundsätzlich müsse man hier die Beurteilung der zuständigen Verkehrsbehörde und der Deutschen Bahn abwarten, um entsprechend umplanen und reagieren zu können, kündigte Thomas Feick an.

Hermann Wieland (CDU) und Sabine Witzigmann vertraten zudem die Ansicht, dass der Gebäudekomplex hinsichtlich seiner Größe nicht zur Umgebung passe und zu massiv wirke. Stefan Fehringer hinterfragte derweil die Notwendigkeit der vorgesehenen Wohnungen. Klaus Klawitter und Dieter Mainberger entgegneten: „Alle reden von innerörtlicher Nachverdichtung und von Schaffung von Wohnraum. Zudem gibt es im unmittelbaren Bereich bereits Wohnhäuser mit entsprechender Höhe.“

Bürgermeister Daniel Enzensperger unterstrich schließlich: „Die Schaffung von Wohnraum in der heutigen Zeit ist eine kluge Entscheidung. Es wäre nicht clever, nur ein eingeschossiges Gebäude zu erstellen und eine mögliche Fläche über dem Drogeriemarkt nicht zu nutzen.“