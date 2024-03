Die Zweckentfremdung von Wohnraum stand am Mittwoch auf der Tagesordnung des Kressbronner Gemeinderats. In einem Grundsatzbeschluss sollten die Möglichkeiten zur Umwandlung in Ferienwohnungen eingeschränkt werden. Am Ende stimmten aber nur Bürgermeister Daniel Enzensperger und Martin Kolb (SPD) für eine solche Regelung, womit sich diese vorerst erledigt hat.

Der Bürgermeister betonte, dass bei erhöhtem Wohnraumbedarf, steigenden Preisen und Wohnraummangel eine Regelung notwendig sei. Es bestehe die Gefahr, dass die Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum nicht gewährleistet sei. Enzensperger räumte ein, dass bestehende Ferienwohnungen oder Zweitwohnsitze nicht betroffen wären.

Ronja Riedlinger vom Amt für Tourismus, Kultur und Marketing erläuterte, dass eine Zweckentfremdung von Wohnraum durch einen erheblichen Zuzug notwendig werden könne. Auch Leerstand, Umnutzungen oder Ferienvermietungen, privat oder gewerblich seien in dem Zusammenhang Thema.

Dabei wies sie auf die besondere Bedeutung der Wohnraumpolitik als Tourismusgemeinde hin. Gewerbliche Vermietungen blieben zunächst ausgeklammert, denn die Gemeinde sei auf eine bestimmte Zahl von Ferienwohnungen angewiesen. Die Zahl der Ferienwohnungen habe, bei rund 9000 Einwohnern in den vergangenen Jahren um ein Vielfaches zugenommen, auf rund 200 Zweitwohnungen und 250 Ferienwohnungen.

Zum Vergleich: Immenstaad liege mit rund 7000 Einwohnern bei 473 Zweit- und 430 Ferienwohnungen. Riedlinger ging auf die verschiedenen Zulässigkeitsarten nach Baugebieten ein. Hier sind die Ferienwohnungen baurechtlich eine besondere Nutzungsart - und in Kleinsiedlungsgebieten oder reinen Wohn- und Gewerbegebieten bis auf Ausnahmeregelungen unzulässig. Darauf ziele ein möglicher Grundsatzbeschluss ab.

Dieter Mainberger (Bürgerliche Wählervereinigung, BWV) befand: „Hier würde mit Kanonen auf Spatzen geschossen.“ Er ergänzte, dass eher der Leerstand ein Problem sei. Zudem würden mehr Ferienwohnungen auch im gewerblichen Bereich gebraucht, weswegen er weder einer Satzung noch einem Grundsatzbeschluss zustimmen wolle.

Sein Fraktionskollege Dieter Senger-Frey bezeichnete das Vorhaben als „Papiertiger“. Tourismus und die Privatvermieter litten unter Reglementierungen, aber das Ganze führe nicht zu mehr Wohnraum.

Auch Karl Bentele (CDU) sprach sich dagegen aus: „Verbote und Bevormundungen müssen ein Ende finden“, erklärte er und sprach von minimalem Gewinn bei maximalem Aufwand. Dass man sich vom beschlossenen Tourismuskonzept abwenden wolle, sei falsch. Eher sollten Anreize geschaffen werden.

Martha Daut (B90/Grüne) merkte an, dass die touristische Nutzung nicht begrenzt werden solle, da der Tourismus in eine andere Richtung gehe. Martina Knappert-Hiese (GUBB) schätzte Maßnahmen gegen Leerstand und Wohnraumschaffung als sinnvoller ein.

Martin Kolb (SPD) sprach von einem schwierigen Thema, dem man mit Blick auf die Zukunft durchaus zustimmen könne. Klaus Klawitter (CDU) argumentierte, die Regelungen gingen am Leerstandsproblem vorbei. Ein Verbot helfe nichts. Im Gegenteil, es sei wenig Heilung für viel Aufwand zu erwarten.