Kindergarten wegen Rauchentwicklung evakuiert

Kressbronn

Starke Rauchentwicklung aus einer mutmaßlich defekten Mikrowelle ist am Montag gegen 10 Uhr die Ursache dafür gewesen, dass rund 90 Kindergartenkinder in Kressbronn evakuiert und kurzfristig in einer Turn- und Festhalle untergebracht werden mussten. Die Feuerwehr rückte an und lüftete die Räumlichkeiten, sodass die Kinder und das Personal nach rund 30 Minuten wieder zurück in den Kindergarten konnten.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 16:34 Von: sz