Kressbronn

Kinder lernen „von und in der Natur“

Kressbronn / Lesedauer: 2 min

(Foto: Gemeinde Kressbronn )

Nachdem das Jahresprojekt der Gemeinde Kressbronn in Zusammenarbeit mit dem Linderhof 2 im vergangenen Jahr so gut angenommen wurde, wurde das Projekt auch im Jahr 2023 wieder durchgeführt. Eine Gruppe von 15 Kindern (Klasse 2 bis 4) hatte an bereits zwei Terminen die Möglichkeit den Bauerngarten, die Tiere und die Streuobstwiese in verschiedenen Jahreszeiten zu erleben.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 14:51 Von: sz