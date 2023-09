Kinder erleben einen spannenden Sommer

Die Sommerferienbetreuung 2023 in Kressbronn hat den Kindern ein buntes Programm bei bestem Wetter geboten. „Eine aufregende Ferienzeit geht zu Ende“, schreibt die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung.

Bei strahlendem Sonnenschein und mit viel guter Laune, startete die Sommerferienbetreuung am 14. August. Getreu dem Motto „Sommer, Sonne, Spaß und Spiel“ konnte das Programm mit verschiedenen Kreativangeboten, Projekten, Workshops und Ausflügen bei sonnigem Wetter überwiegend unter freiem Himmel stattfinden. Wanderungen nach Nonnenhorn mit Besuch auf dem dortigen Spielplatz und die Heimfahrt auf einem Bodenseeschiff, die heißgeliebten Traktorfahrten mit Elmar Göbel zum Maislabyrinth der Familie Späth nach Nitzenweiler, ein Ausflug zur Kressbronner Feuerwehr, Hip–Hop und Fußball Workshops, die Kressi–Olympiade, ein Vormittag auf dem Hof Lang in Retterschen sowie eine Schatzsuche im Zeichen der „Drei ???“ standen unter anderem in den vier Wochen auf dem Plan.

Durch die tatkräftige Unterstützung des gesamten Betreuerteams wurden auch diese Ferientage wieder mit viel Leben, Abenteuer, Abwechslung und einer riesen Portion Spaß gefüllt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Die strahlenden Kinderaugen am Ende eines jeden Tages zeigten erneut, dass die Sommerferienbetreuung in unserer Gemeinde ein voller Erfolg war“, so die Gemeinde.

Wer sich für die Herbstferienbetreuung vom 30. Oktober bis zum 3. November anmelden möchte, kann dies bis 18. Oktober tun. Anmeldeformular sowie detailliere Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn oder sie können sich im Rathaus bei Carina Philipp unter Mail: [email protected] oder Telefon 7543/966251 melden.