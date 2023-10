Jugendtreff Cube in Herbstferien geöffnet

Der Jugendtreff Cube in Kressbronn bietet während der kommenden Herbstferien ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten für Jugendliche an. Von kulinarischen Erlebnissen über Halloween-Spaß bis hin zu einem gemütlichen Filmabend ist für jeden Geschmack etwas dabei. Montag, 30. Oktober: Die Woche startet mit einer kulinarischen Aktion, dem Pizzabacken. Hierbei steht nicht nur der Genuss im Vordergrund, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, ihre eigene Pizza zu kreieren; Dienstag, 31. Oktober: Der Dienstag steht ganz im Zeichen von Halloween. Der Cube plant eine kleine Halloweenfeier mit speziellen Cocktails und gruseligen Leckereien. Die Veranstaltung verspricht nicht nur Spaß und Freizeitbeschäftigung, sondern ermöglicht den Jugendlichen auch, ihren Horizont zu erweitern und in die Welt des Halloweens einzutauchen; Mittwoch 1. November: Am Mittwoch bleibt das Cube aufgrund des Feiertages geschlossen; Donnerstag 2. November: Am Donnerstag kehrt das Cube zur gewohnten Öffnung zurück; Freitag, 2. November: Die Woche endet am Freitag mit einem entspannten Filmabend. Die Jugendlichen haben in gemütlicher Atmosphäre die Möglichkeit einen Film zu sehen. Während der Herbstferien hat der Cube von Montag bis Freitag (außer Mittwoch, 1. November) von 14 bis 20 Uhr geöffnet.