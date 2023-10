Die Gemeinde Kressbronn hat mit Mauro Girimonte einen neuen Jugendbeauftragten. Der gelernte Jugend- und Heimerzieher will ein abwechslungsreiches und interessantes Programm im Jugendtreff „Cube“ auf die Beine stellen, die Vernetzung fördern und die Sicherheit der Zielgruppe im Ort erhöhen.

„Es ist nicht nur mein Beruf, es ist meine Herzensaufgabe, Jugendlichen bei ihren täglichen Problemen und Sorgen zur Seite zu stehen, ihnen zuzuhören, ihnen Ratschläge zu geben und ihnen zu helfen“, sagt Girimonte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Der gebürtige Lindauer war zuvor in einer stationären Wohngruppe für schwererziehbare Heranwachsende in Ravensburg tätig. Seine Ausbildung absolvierte er im sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Martinshaus Bachtobel.

Mit Herzblut dabei

Dank seiner Erfahrungen in den Bereichen Freizeitpädagogik, Erlebnispädagogik und Medienpädagogik bringt Girimonte Mauro die Voraussetzungen für die Leitung des Jugendtreffs mit. „Ich möchte den Jugendlichen eine schöne Freizeit ermöglichen, in der sie sich sicher fühlen und sein können, wie sie sind. Ich möchte sie in ihrem Werdegang unterstützen“, betont Mauro Girimonte und verspricht: „Ich werde mein Herzblut in den ,Cube’ stecken. Bereits in den Herbstferien wird es ein unterhaltsames Programm geben.“

Neben seiner Haupttätigkeit ist der Jugendbeauftragte zwischen 12 und 16 Uhr als Betreuer in der Grundschule sowie als ehrenamtlicher Mitarbeiter in der offenen Jugendarbeit in Lindau beschäftigt. Vor allem die Arbeit an der Schule eröffne ihm zahlreiche Möglichkeiten, viele junge Menschen zu erreichen und Werbung für den Treff in der Sporthalle zu machen.

Mit Gleichgesinnten austauschen

Dort können die Jugendlichen Tischtennis, Airhockey, Dart, Kicker, Video- oder Gesellschaftsspiele spielen, gemeinsam die Medienangebote nutzen und ganz einfach chillen: „Es geht darum, sich mit Freunden, mit Gleichgesinnten zu treffen, sich auszutauschen, ein bisschen abzuhängen oder einfach nur Musik zu hören. Dazu gehört übrigens auch, dass wir gemeinsam kochen oder backen“, berichtet Mauro Girimonte

Als weiteres Ziel sieht der Beauftragte, Veranstaltungen mit den Jugendlichen aktiv partizipativ zu planen und zu organisieren. Wer Vorschläge und Anregungen hat, soll diese der Gemeinschaft mitteilen und schließlich im Rahmen des Machbaren organisieren und verwirklichen.

Über alles sprechen

Überhaupt gelte es, so betont Mauro Girimonte, die Jugendlichen über stetige Kontakte und Gespräche gesellschaftsfähig zu machen. Dabei spiele die Beratungsfunktion eine wichtige Rolle, wobei alltägliche Themen wie der Umgang mit der Sexualität, Probleme in der Familie oder auch in der Schule einen tragenden Raum einnehmen würden.

Der Jugendbeauftragte betont: „Die Schüler können mir vertrauen. Sie müssen wissen und dürfen sicher sein, dass der Inhalt unserer Gespräche absolut vertraulich behandelt und der Datenschutz zu jederzeit gewährleistet wird.“

Das Programm in den Herbstferien:

Montag, 30. Oktober: Pizzabacken. Es steht nicht nur der Genuss im Vordergrund, sondern auch der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensmitteln. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, ihre eigene Pizza zu kreieren.

Dienstag, 31. Oktober, Halloween: Der Cube plant eine kleine Halloween-Feier mit speziellen Cocktails und gruseligen Leckereien.

Mittwoch, 1. November: geschlossen

Donnerstag, 2. November: normaler offener Betrieb

Freitag, 3. November: Filmabend.

