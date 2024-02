Innehalten zur Fastenzeit 2024 in Kressbronn

Auch in diesem Jahr veranstaltet die katholische Kirchengemeinde Kressbronn wieder eine Meditationsreihe unter dem Titel „Innehalten“. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das „Misereor Hungertuch“, heißt es in der Ankündigung. Auftakt ist am Sonntag, 3. März, unter dem Thema „Was uns den Anblick verhüllt, vermag uns zu enthüllen, was uns wichtig ist“. Die Meditation selbst wird gestaltet von Hagen Binder, die musikalische Begleitung durch Max Eichenauer am Saxofon. Es liegt nahe, dass dabei auch Bezug genommen wird auf Kirchenfenster von Diether F. Domes, wird doch am selben Tag die ihm gewidmete Ausstellung in der „Lände“ eröffnet. Am Sonntag, 10. März, kreisen die Impulse um das Thema „Nehmen und Geben“. Die Wortbeiträge kommen von Andrea Bohner, die Musik dazu von Christoph Theinert. Beim dritten und letzten „Innehalten“ am 17. März sorgt Stefan Weigele für die Meditation mit dem Thema „Dieses Stück Schöpfung, unseren Händen ausgeliefert und anvertraut“. Er wird musikalisch begleitet durch Manuela Klöckner zusammen mit Talenten der Musikschule. Die Abendmeditationen sind offen für alle Interessierten, Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr.