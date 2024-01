„Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. Erzählt lieber von mir und traut euch auch zu lachen.“ So ist es in der Traueranzeige von Franz Dillmann zu lesen. Diese wenigen Worte und der fröhliche Gesichtsausdruck auf dem dazugehörigen Foto charakterisieren den ehemaligen Rektor der Grund- und Hauptschule in Kressbronn: Franz Dillmann war ein lebenslustiger und geselliger Mensch. Am 7. Januar hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Dillmann wurde 78 Jahre alt.

Mit seinem Tod hinterlässt er in seiner Familie, unter seinen Freunden und in der Gemeinde Kressbronn eine große Lücke. „Wir verlieren einen verdienten und allseits geschätzten Kommunalpolitiker und Mitbürger, der mit seinem Rat und Engagement die Entwicklung unserer Gemeinde wohltuend begleitet hat“, schreibt Bürgermeister Daniel Enzensperger. Denn Franz Dillmann brachte über einen Zeitraum von 20 Jahren, von 19984 bis 2004, seinen reichen Wissensschatz in sein Engagement als Gemeinderat ein. Dafür erhielt er 2009 die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Kressbronn.

Immer ein offenes Ohr

Seine Berufung aber war das Wirken als Pädagoge. Dabei hatte er stets ein offenes Ohr und ein Herz für die Anliegen seiner Kollegen, Schüler und deren Eltern. Von 1984 bis 2009 war er der Grund- und Hauptschule am Bildungszentrum Parkrealschule treu. 1995 übernahm er den Posten des Rektors, für den er sich auf Bitten der Kollegen bewarb. „Für sie war ich der Wunschkandidat“, erinnerte er sich zu seinem Abschied 2009 zurück.

Mit Leib und Seele war er für seine Schule da, an der er bereits die ersten Schritte ins Berufsleben unternahm. Von 1972 bis 1974 absolvierte er sein Referendariat an der Parkschule. Zehn Jahre später, nach einem Abstecher an die Pestalozzischule in Friedrichshafen, kehrte er an die Parkschule zurück. 1989 übernahm er das Amt des Konrektors. Ein Jahr, das Franz Dillmann besonders in Erinnerung geblieben ist. Denn er erlebte am 9. November auf Klassenfahrt in Berlin den Fall der Mauer mit - live und in Farbe.

In geselliger Runde die Gitarre ausgepackt

Seiner Führungsrolle an der Schule sei er stets mit Nervenstärke, einer Portion Humor und Gelassenheit begegnet, resümierte er zu seinem Abschied aus dem Schuldienst. Dillmann setzte sich auch erfolgreich für einen Ganztagsbetrieb in seinen Schulen ein. Und weil ihm ein engeres Zusammenwachsen von Haupt- und Realschule am Herzen lag, regte er bei der Gemeinde an, beide Schulen in einen Schulverband zusammenzufassen.

Doch auch in der Freizeit war Franz Dillmann umtriebig: Reise, Lesen und Sport bestimmten seinen Alltag und in geselliger Runde packte er gerne mal die Gitarre aus. Bis zuletzt erfreute er sich an seiner Familie, seinen Kindern und Enkelkindern, denen er gerne Geschichten vorlas und das Schwimmen beibrachte. Und sehr häufig war der leidenschaftliche Segler mit seinem Boot auf dem Bodensee unterwegs. Und so lesen sich die Worte, die seine Familie für die Todesanzeige gewählt hat, als wären sie ein Wunsch des Verstorbenen: „Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.“