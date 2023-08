Von Falafel über Pasta bis zu Wagyu Burger: Ein Teil des Yachthafens Ultramarin in Gohren verwandelt sich von Freitag, 25., bis Sonntag, 27. August, in einen Streetfood–Markt.

Riechen und schmecken

Gemeinsam mit Familie und Freunden können Besucher entspannt über das Gelände schlendern und die verlockenden Düfte sowie Gerichte aus den Food–Trucks genießen, verspricht der Veranstalter Boa Vista Events. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Besondere Kulisse

Zudem stehen DJs und Livebands auf dem Programm. Der Markt findet in Zusammenarbeit mit dem Wassersportzentrum Ultramarin statt — und zwar vor einer ganz besonderen Kulisse, wie Mitarbeiterin Patricia Reuthe zeigt.