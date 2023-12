Im Baugebiet Bachtobel geht es voran

Im Gemeinderat am Mittwoch hat Andreas Wenzler, zuständig für Bau- und Umwelttechnik sowie Vergabewesen bei der Gemeinde Kressbronn, verschiedene Ausschreibungen vorgestellt. Im Gewann Bachtobel sollen unter anderem ein Kinder- und Familienzentrum mit Familientreff, Archiv sowie zwölf kommunalen Wohnungen realisiert werden. Dazu kommt ein Bauprojekt daneben mit 15 kommunalen Mietwohnungen.

Wenzel erläuterte: „Durch einen synchronisierten Bauablauf hat sich die Gemeinde Effizienz und Kosteneinsparungen erhofft.“ Dazu sei die Nachfrage erstaunlich gut gewesen, immerhin bis zu 24 Unternehmen hätten Unterlagen abgeholt, zwischen zehn und drei hätten abgegeben. Die Rohbauarbeiten wurden ans Bauunternehmen Alfons Leuthe in Schlier für rund 3,7 Millionen Euro vergeben. Der Aufzug wird von der Firma Kone aus Hannover für rund 160.000 Euro gebaut. Die Sanitärarbeiten gingen für beide Bauprojekte an die Firma Franz Lohr, wobei das Kinder- und Familienzentrum (KiFaz) rund 600.000 und das Wohnhaus rund 300.000 Euro kostet. Die Heizungsarbeiten im KiFaz gingen für 380.000 an die Firma Fendt aus Tettnang. Den Zuschlag für die Heizung im Wohnhaus hat die Firma Gutekunst aus Bodnegg für 127.000 Euro bekommen.

Als weitere Arbeiten wurden noch vergeben: Lüftung im Kinder-und Familienzentrum an die Firma Franz Lohr aus Ravensburg für rund 320.000 Euro. Die Elektroinstallationen ging an Elektro Stotz aus Ravensburg für rund 1,6 Millionen Euro. Erfreulich sei, so erklärte Wenzler, dass die Vergabesumme von 7,5 Millionen über eine Million Euro unter der Kostenberechnung gelegen habe, die Kosteneinsparung also gelungen sei. Bei den Gesamtkosten sind für Kinderbetreuungseinrichtung, Gemeindearchiv und Mitwohnungen rund 14 Millionen Euro veranschlagt, während das Wohnhaus rund 7,5 Millionen kostet, damit liege man bei mehr als 21 Millionen für beide Projekte.

Auf die Frage von Hermann Wieland (CDU), was vom Gesamtvolumen von 30 Millionen zurückkomme, wies Bürgermeister Daniel Enzensperger auf Förderungen aus dem Ausgleichsstock sowie der Fachförderung für Kindergarten hin. Beim Thema Gebiet Bachtobel unter dem Punkt „Verschiedenes“ war noch die Frage nach dem Stand der Grundstückvergaben (Dieter Mainberger, BWV). Hierzu erläuterte Raphael Armbruster, Amtsleiter beim Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen, dass die Vergabe der privaten Reihenhäuser soweit gut laufe, ein Grundstück sei übrig geblieben. Von den gesamten Grundstücken sei die Hälfte verkauft. Das gehe inzwischen recht zögerlich, denn, so ergänzte Bürgermeister Daniel Enzensperger: „Bauen ist zur Zeit eine teure Angelegenheit.“ Man überlege, ob man die Vergabebedingungen anpasse, etwa mit Erweiterung des Bewerberkreises, wenn das so bleibe.