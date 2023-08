Kressbronn

Hofanlage Milz bietet Vortrag und Führungen

Kressbronn / Lesedauer: 1 min

Die Schriftstellerin Maria Beig (1920 bis 2018) und ihr Blick auf das bäuerliche Leben in Oberschwaben ist das Thema eines Vortrags von Lorenz Göser in der Scheuer der Hofanlage Milz am Freitag, 11. August, um 19 Uhr.

Veröffentlicht: 08.08.2023, 16:52 Von: sz