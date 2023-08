Im Haus der Pflege St. Konrad der Stiftung Liebenau in Kressbronn ist in den vergangenen Monaten einiges los gewesen. Gleich drei Bewohnerinnen feierten ihren 100. Geburtstag. Doch was kann man tun, um so alt zu werden?

Zufriedenheit

„Mit 17 will man 20 sein. Mit 20 will man älter sein. Mit 30 will man 20 sein. Mit 100 will man nur zufrieden sein“, erzählt Rosa Jenewein und lächelt. Sie hat vor ihrem Einzug auf einem Bauernhof gelebt und dort gearbeitet, wie das Haus der Pflege mitteilt.

Das Geheimnis des Lebens ist, zufrieden zu sein und nicht immer mehr haben zu wollen. Rosa Jenewein

Sie ist demnach tierlieb, hält gerne Kontakte zu anderen Menschen und liest gerne Bücher. Die Hundertjährige wohnt im Haus St. Konrad zusammen mit ihrer besten Freundin, der Hauskatze Emma.

„Das Geheimnis des Lebens ist, zufrieden zu sein und nicht immer mehr haben zu wollen. Wenn man immer unzufrieden ist, das macht nicht glücklich. Mein anderes Geheimnis liegt darin, mich zu bewegen. Ich bewege mich jeden Tag“, sagt Rosa Jenewein. Früher habe sie sich noch mehr bewegt und oft nur einen Tag im Monat in Ruhe gehabt. Die Arbeit auf dem Bauernhof brachte das mit sich. Aber das habe sie auch fit gehalten, ergänzt sie.

Eine fröhliche Seele

Reinhard Galle ist Mitarbeiter und langjähriger Pfleger von Maria Seyfried, die ebenfalls 100 Jahre alt geworden ist. „Ich kenne Frau Seyfried schon lange. Sie hat zu uns immer gesagt: ‚Bleibt so, wie ihr seid, das bleibe ich auch.‘ Und sie hat immer viel getanzt. Sie ist eine fröhliche Seele. Ich glaube, das ist ihr Geheimnis.“

Ihre Tochter Irmgard, Heimfürsprecherin im St. Konrad, braucht der Mitteilung zufolge nicht lange darüber nachzudenken, welche Lebenseinstellung ihrer Mutter geholfen hat, diesen Ehrentag zu erreichen: „Meine Mutter nahm immer alles so an, wie es gekommen ist. Sie hat sich nie über irgendetwas aufgeregt und ist immer noch sehr dankbar für alles. Auch die jetzigen Umstände zu akzeptieren, das ist ihr Geheimnis. Denn man kann sie oftmals nicht ändern.“

Bewegung an der frischen Luft

Die 100–jährige Maria Kohler berichtet schließlich: „Ich war viel beim Wandern in der Natur. Vor allem im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. Wir leben hier in einer sehr schönen Umgebung. Hier kann man gut essen und sich an der frischen Luft bewegen. Ich esse wenig Süßes. Und mein Credo lautet: Seid immer zufrieden.“