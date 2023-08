Herbst– und Winterprogramm der VHS Bodenseekreis ist da

Das neue Programm Herbst/Winter 2023/2024 der Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis ist seit 19. Juli online. Dieses Semester bietet die VHS Kressbronn wieder vielfältige Kurse an. In der Pressemitteilung heißt es: „Spielen Sie mit beim Improvisationstheater, nehmen Sie teil am freien Malen für die Seele oder werden Sie kreativ beim weihnachtlichen Handlettering. Möchten Sie selber Seife sieden oder Schwedisch lernen? Dann sind Sie bei uns richtig.“

Neu im Programm ist auch Yoga Dance. Lernen kann man an der der VHS Kressbronn auch, wie One Pot Bowles zubereitet werden. Das Programmheft ist kostenfrei auf dem Rathaus, in der Tourist–Information im Bahnhof sowie in vielen Fachgeschäften und Arztpraxen in Kressbronn sowie in allen Gemeinden des Bodenseekreises erhältlich, außerdem in Nonnenhorn und Wasserburg.

1100 Kursangebote