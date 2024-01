Handy als Lebensretter

Das in Kressbronn gegründete „Toril Kressbronn Education Programm“, kurz KTEP, baut derzeit Solaranlagen für die Einwohner der Region in und um Toril auf den Philippinen. Im Rahmen der Aktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt auch die „Schwäbische Zeitung“ das Vorhaben, das in erster Linie zum Aufladen von Mobiltelefone sowie für Autobatterien als Stromlieferant gedacht ist.

Vor 30 Jahren haben Aurora und Reinhold Kugel ihr KTEP ins Leben gerufen, um armen Menschen auf der philippinischen Insel Toril zu helfen, ihren Alltag zu meistern. „Wir reden hier tatsächlich von sehr armen Menschen, die wir mit Lebensmitteln, notwendigen Hygieneartikeln und Dingen des täglichen Bedarfs mit Hilfe von Spenden unterstützen. Zudem konnten wir bislang über 326 Trinkwasserbrunnen bauen. Oberstes Ziel vom KTEP ist im Bereich Schule und Ausbildung unser Leitbild „Hilfe zur Selbsthilfe““, berichtet Aurora Kugel, die selbst in der Region aufgewachsen ist.

Seit Kurzem werden mit Hilfe von Spendengeldern in Dörfern ohne Stromanschluss einfache Solaranlagen gebaut, damit die Bewohner Autobatterien als Stromgeber aber auch ihre Handys aufladen können. Vor allem die Smartphones seien laut Reinhold Kugel für die dort lebenden Menschen überlebensnotwendig und kein Luxusgut, wie er betont: „Mit den Mobiltelefonen können die Tagelöhner Aufträge abrufen, die Kinder ihren Online-Unterricht samt Hausaufgaben bewältigen, diese in der Dunkelheit als Lampe verwenden oder bei Gefahr nach Hilfe rufen. Handys sind dort kein Luxusgut, sondern pragmatische Hilfsmittel und Lebensretter.“

Nach den jüngsten Naturkatastrophen mit schweren Erdbeben und Überschwemmungen sei, so Kugel, die Notwendigkeit einer autarken Stromversorgung mehr denn je deutlich geworden: „Auch während der Corona-Zeit mussten die Schüler ihren Unterricht online über ihr kleines Handy bewerkstelligen.“ Zwar verfügen die meisten Bewohner in ihren Hütten über Autobatterien, jedoch müssen sie diese rund 30 Kilometer mit ihren Tricycle zur nächsten Stadt fahren, um alle drei Tage aufzuladen. Die Kosten für Transport und die Einspeisung indes können sich nicht alle leisten. „Mit den durch uns gebauten Solarstationen sind die Menschen nun autark und in der Lage, ihre Power direkt vor Ort zu beziehen.“ Die Internetverbindungen sei übrigens auf den Inseln nicht selten besser als hierzulande, bemerkt er schmunzelnd ganz nebenbei.

Das Laden einer Autobatterie, erklärt das Ehepaar weiter, dauert je nach Größe zwischen zwei und drei Stunden und versorgt einen Haushalt für bis zu drei Tage mit Energie, wobei das einmalige Laden der Batterie über einen Münzautomaten rund 60 Cent kostet. Ausgelegt sind die Solarstationen pro Ladevorgang gleichzeitig für drei Autobatterien und für drei Handys. Da die Kapazität der installierten Stationen für die 80 Haushalte im Dorf nicht ausreicht, wolle man das Solarprojekt weiter ausbauen, derweil eine Anlage inklusive Eigenleistung Kosten von rund 6000 Euro verursache.

„Daher suchen wir weiter großzügige Menschen, die uns in dieser Sache unterstützen. Wer Interesse hat, kann die durch uns realisierten Projekte, wie unter anderem Kindergarten, Schule, Projekthaus, Biogarten, Schweinezucht oder auch die Trinkwasserbrunnen samt Zahnarztpraxis gerne vor Ort besichtigen. Sehr viele Kressbronner und weitere Menschen aus der Bodenseeregion durften wir bereits in Toril begrüßen“, bekräftigen die engagierten Kressbronner. Wer KTEP und das Solar- oder andere Projekte direkt unterstützen möchte und weitere Informationen benötigt, findet diese unter www.ktep.de.