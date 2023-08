Der Verein Metalheads4Pets veranstaltet am Samstag, 2. September, in den Räumen der Hundephysio Kressbronn, Tettnanger Straße 39, einen Flohmarkt der besonderen Art. „Mit dieser Veranstaltung unterstützen wir das Projekt ,Streuner’ des gemeinnützigen Vereins Arkade, das sich für die tierärztliche Grundversorgung für Tiere und Menschen in Notlagen einsetzt“, sagt Hundephysiotherapeut Marc Rutz. Angeboten werden von 10 bis 17 Uhr Artikel und Produkte rund um den Hund.

Mit dem Flohmarkt wollen Marc Rutz, Katharina Pescheck und Carina Voegt von Arkade, Tierärztin Dorothee Futterer, der Verein Metalheads4Pets sowie die Hundeschule und Pension Plus in Not geratene Menschen mit ihren Hunden helfen. Bereits vor einem Jahr hatten Sandra und Marc Rutz zu einer Spendensammelaktion zugunsten ukrainischer Flüchtlinge aufgerufen und großen Zuspruch erhalten.

Beitrag zur Grundversorgung

„Unser Tierschutzverein veranstaltet jedes Jahr eine Benefizaktion. Dabei kam die Idee auf, sozial schwächer gestellten Menschen mit Tieren zu helfen. Viele können sich eine Grundversorgung, wie zum Beispiel Tierarztbesuche, aus eigenen Mitteln nicht leisten. Mit den Erlösen aus dem Flohmarkt möchten wir das Projekt ,Streuner’ unterstützen“, berichtet Marc Rutz, der selbst Mitglied bei den Metalheads4Pets ist.

„Streuner“ hat sich zum Ziel gesetzt, tierärztliche Sprechstunden mit Vorsorgeleistungen, die Vermittlung von Tieren an Pflegeheimen oder auch die Auslösung von Tieren aus Tierheimen anzubieten. „Zudem übernehmen wir bei Bedarf die Hundesteuer und geben Futter und sonstigen Tierbedarf aus“, sagt Katharina Pescheck. Die Hilfe in Anspruch nehmen dürfen laut der Arkade–Streetworkerin jedoch nur Menschen, die beispielsweise Bürgergeld, Asylbewerberleistungen, eine geringfügige Rente oder allgemein Sozialleistungen beziehen. Dies werde auch überprüft.

Physiotherapie für Hunde

Angeboten wird beim Benefiz–Flohmarkt alles rund um das sonst so glückliche Hundeleben: „Es werden Leinen, Halsbänder, Futter, Spielzeug und vieles mehr zu Schnäppchenpreisen verkauft. Zudem dürfen sich Heavy–Metal–Fans auf LPs freuen. Wir werden draußen grillen, Waffeln backen und Kaffee und Kuchen reichen.

Vor Ort kann man sich gegen eine Spende via digitalem Druck Fotos, Schriftzüge sowie Wunschmotive auf Becher, Kissen oder T–Shirts anfertigen lassen“, kündigt Marc Rutz an. Zudem würden am 1. und 3. September Physiotherapie–Termine für Hunde angeboten. Die Erlöse daraus kommen ebenso dem Projekt „Streuner“ zugute.

Wer Hunde-Flohmarktartikel spenden oder einen Benefiz-Hundephysiotermin in Kressbronn vereinbaren möchte, darf sich gerne via E-Mail wenden an: [email protected]