Hallenbad muss dringend saniert werden

Die Gemeinde Kressbronn hat sich bereits im vergangenen Jahr laut Pressemitteilung um eine Förderung im Rahmen des Bundesprojektes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ für die Sanierung des Hallenbades und der Parkturnhalle beworben. Leider wurde das Vorhaben nicht berücksichtigt. Nun hat Bürgermeister Daniel Enzensperger Agnieszka Brugger, MdB Bündnis 90/Die Grünen, eingeladen, um ihr die Notwendigkeit der Sanierung vor Ort zu zeigen. „Die Sanierung des Gebäudes ist dringend erforderlich und kein Luxus. Ohne Förderung durch den Bund ist eine solche Maßnahme jedoch für eine Kommune nicht leistbar. Unserer Gemeinde hat ein großes Einzugsgebiet und ist Schulstandort. Neben den Schwimmkursen der DLRG findet hier auch das Schulschwimmen statt“, so Enzensperger bei der Begehung. Brugger hatte sich mit dem Förderantrag intensiv beschäftigt und wusste um die Problematik in Kressbronn. Bescheid. Sie werde sich dafür einsetzen, dass der Förderantrag der Gemeinde nochmals geprüft wird. „Kinder müssen schwimmen lernen und das am besten klimaneutral, das ist mir eine Herzensangelegenheit“, so die Bundestagsabgeordnete.

Das Hallenbad und die Parkturnhalle in der Maîcher Straße wurden 1970/1971 in Verbindung mit der Parkschule errichtet. Seither wurden in einem gewissen Umfang Sanierungs– beziehungsweise Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt, insbesondere auch um die geforderte Betriebssicherheit zu gewährleisten. Viele Bauteile und technische Anlagen des gesamten Gebäudekomplexes befinden sich jedoch noch im Originalzustand von 1970, so dass erheblicher Modernisierungs– und energetischer Sanierungsbedarf offensichtlich ist. Insgesamt würde das Bauvorhaben circa 15 Millionen Euro kosten.