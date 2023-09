Gruselirren im Maislabyrinth in Nitzenweiler

Während es in einem Labyrinth nur einen Weg gibt, der hinausführt, hat der Maisgarten viele Abzweigungen und Kreuzungen. Wer immer rechts abbiegt, kommt auf jeden Fall heraus, verpasst aber womöglich etliche Stellen, an denen er mit einem Stempel nachweisen kann, wo er überall gewesen ist. Hat man im Labyrinth alle vier Stempel gefunden und kommt wieder hinaus, darf man sich am Kiosk eine kleine Belohnung abholen. Das Gruselirren im Maislabyrinth ist ein besonderer Spaß für Groß und Klein und wer mag kommt gerne verkleidet und findet wieder statt am Samstag, 9. September, von 11 bis 24 Uhr. Geburtstagskinder haben freien Eintritt. Weitere Infos bei Familie Margit und Arthur Späth, Telefon 07543/8865 oder online unter www.maisabenteuer.de.