Grünen-Ortsverband Kressbronn wählt neuen Vorstand

Die Jahresmitgliederversammlung der Grünen Kressbronn ist am 30. November wie geplant erfolgreich abgehalten worden, inklusive der Neuwahl des Ortsvorstands. Von den sieben anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern erhielt der bisherige Vorstand einstimmige Entlastung, der neue Vorstand wurde ebenfalls einstimmig gewählt.

Mit großem Bedauern und aufrichtigem Dank verabschiedete der Orstverband zunächst ihren langjährigen Kollegen Hans Steitz, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Das teilte der Ortsverband mit. Die Existenz und fest etablierte Position des Grünen Ortsverbands in Kressbronn verdanke der Verband maßgeblich seiner Initiative und seinem unermüdlichen Einsatz in den letzten zwölf Jahren. Dadurch habe man sich mittlerweile als feste Größe in der kommunalpolitischen Landschaft etabliert und ist in allen relevanten Gremien, darunter Gemeinderat, Kreisrat und Regionalverband, vertreten. Glücklicherweise erklärte sich Dorothea Hose-Groeneveld bereit, zusammen mit Sabine Witzigmann und Silvia Queri, künftig das Management des Ortsverbands zu verantworten. Eine der wichtigsten Aufgaben werde zunächst die Organisation der bevorstehenden Kommunalwahl sein, insbesondere die Durchführung der Nominierungsveranstaltung für den Kreistag und Gemeinderat, die voraussichtlich im Januar in Kressbronn stattfinden wird.