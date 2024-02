Viele hundert Schaulustige, zahlreiche große und kleine Mäschkerle haben dem Narrenverein Griesebigger am Sonntag nach fünf Jahren Pause einen kunterbunten und stimmungsvollen Narrensprung beschert. „Ich bin begeistert, dass wir so viele Menschen heute in Kressbronn begrüßen dürfen“, freut sich Bürgermeister Daniel Enzensperger.

1 von 21

Gekonnt witzig führen Griesebigger-Präsident Jörg Matthäus und sein Stellvertreter Klaus Pichler die Besucher durch den Umzug. Und beim Defilee der Narrenschar hallt nicht nur lautstark „Stari-Staro“ durch die Gassen.

Denn gleich 45 befreundete Zünfte, Narrenvereine samt Musikgruppen, Kindergärten, Vereine und Schulen feiert gemeinsam mit vielen Zuschauern die fünfte Jahreszeit.

Ein Kreuz für die „Närrische Alternative von Kressbronn“

Laut, bunt, vielfältig und immer mit wieder mit neckischem Schlag. Vor allem lokalpolitische Themen sorgen bei den Mottowagen für Lacher: Darunter das „Parktheater“, die bevorstehende Kommunalwahl mit der „Närrischen Alternative für Kressbronn“ unter der Präsidentenherrschaft von „Labello-Labermann“, die Wirte suchenden Jungkegler mit Oberkegler Bürgermeister Enzensperger oder die Anspielung der Feuerwehr auf eine „z´enge“ Kurve im Bereich des Baugebiets Bachtobel.

„Ein fantastischer Tag mit vielen frohgelaunten Menschen. So macht Fasnet einfach Spaß“, loben Margit und Stephanie Engler, die aus dem Hinterland gekommen sind, um das närrische Spektakel der Narrenzunft Griesebigger zu verfolgen.