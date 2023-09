Gläubige feiern Erntedankfest im Maislabyrinth

Einen Gottesdienst in der freien Natur haben der evangelische Pfarrer Ulrich Adt und rund 50 Gläubige beim Erntedankfests auf dem Gelände des Maislabyrinths in Nitzenweiler gefeiert.

Musikalisch umrahmt vom Posaunenchorbläser sprach Ulrich Adt (Foto: Andy Heinrich) in seiner Predigt über das „Reich“, wobei er die Frage in den Raum stellte, wer von uns reich sei und was reich sein bedeute. „Reich, reicher, Gottesreich. Nicht die materiellen Schätze, dafür die religiösen, die menschlichen und uns teilhabenden Schätze sind es, die uns reich und schließlich glücklich machen. Dinge, die wir einander empfangen und teilen können“, sagte der Geistliche.

Es gebe viele Völker auf dieser Erde, denen es nicht so gut ginge, dennoch seien diese oft glücklicher und reicher als wir in Deutschland. Es gelte, „Danke“ zu sagen, aber auch Dank zu geben.