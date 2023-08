Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Satzungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Irisstraße West“ abgesegnet. Die BiNova Gesellschaft von Willi Schmeh mit Sitz in Kressbronn will in direkter Seenähe ein Mehrfamilienhaus mit 13 Wohnungen errichten.

Mit dem Wohnhaus will Schmeh, der bereits auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Mehrfamilienhäuser bauen ließ, dieses Gebiet komplettieren. Der Gemeinderat war gefragt, die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen zu bewerten.

Rückmeldung vom RP

Dazu hatte Thomas Feick, Sachgebietsleiter Stadtplanung, Rudolf Zahner vom Planungsbüro für Bauleitplanung Siber Consult eingeladen. Der Sachverständige machte auf ein kleines Grundstück mit Naturschutzbelangen nebenan aufmerksam.

Anregungen habe es vom Regierungspräsidium als Forstdirektion gegeben. Man sei schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um Waldflächen im Sinne des Landeswaldgesetzes handele. Allerdings solle auf den aktuellen Baumbestand geachtet werden. Dabei sei der heutige Zustand maßgeblich.

Bäume schützen

Laut Rudolf Zahner sollten Bestandsbäume mit ausreichenden Schutzmaßnahmen zum Überleben etwa mit Substrat gesichert werden. Weitere Themen seien der Schutz des Nonnenbachs und ein möglicher Hochwasserstand. Verluste des sogenannten Retensionsraums müssen ausgeglichen werden.

Der BUND sei unverändert kritisch und spreche von diversen Risiken, so der Hinweis des Planers. Eine intensive Prüfung habe ergeben, dass unverträgliche Einflüsse jedoch nicht anzunehmen seien. Insgesamt lägen keine weiteren Bedenken vor. Zahner wies ausdrücklich darauf hin, dass die Flächen nicht als Naturflächen zu werten seien, mit Verweis auf den vorliegenden, rechtlich sicher beschlossenen Bebauungsplan.

Erinnerung an Hochwasser von 1999

Klaus Oelfken (B90/Grüne) erinnerte dagegen an die Hochwasser–Lage von 1999 und fragte nach einem erforderlichen Antrag auf Ausnahmegenehmigung, sonst sei ein Satzungsbeschluss nicht möglich. Zahner räumte ein, solch eine Ausnahmegenehmigung liege nicht vor, verwies aber auf die Möglichkeit von zusätzlichen Untersuchungen und einen größer angelegten Retensionsraum.

Damit zeigten sich nicht alle Gemeinderäte einverstanden. Das Gremium stimmte dennoch mehrheitlich, mit drei Gegenstimmen, dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Irisstraße West — Flurstück Nr. 1788“ in drei Teilen als Satzung zu.