Gemeinde nimmt rund neun Millionen Euro in die Hand

Die Gemeinde Kressbronn plant die Erweiterung des Bildungszentrums Parkschule (BZP). Neben der derzeitigen Modernisierung und Sanierung des Bestandsgebäudes sollen vor Ort weitere Klassen- und Differenzierungsräume vor allem für das Sonderpädagogische Bildungszentrum (SBBZ) und die Grundschule entstehen. Läuft alles nach Plan, könnte das Projekt nach Erhalt des Förderbescheids Ende 2025 an den Start gehen. Insgesamt investiert die Gemeinde rund neun Millionen Euro in das ehrgeizige Vorhaben, dass im Frühjahr 2028 seinen Betrieb aufnehmen könnte.

Am Bildungszentrum Parkschule vereinigen sich eine Grundschule, Werkrealschule und Realschule. Im Gebäude befindet sich zudem als eigenständige Schule das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Wie Beatrix Lannert vom Sachgebiet Jugend und Schule in der jüngsten Gemeinderatssitzung erläuterte, erhalten die Kinder dort ein individuell abgestimmtes Unterrichts- und Bildungsangebot, dem allgemeine Schulen nicht gerecht werden können. Zugleich hätten sich die pädagogischen Anforderungen an eine Schule im Laufe der Zeit verändert. „Heutzutage brauchen Schulen vor allem mehr Platz. Im Jahr 2019 hat die Gemeinde eine Schülerprognose in Auftrag gegeben. Ergebnis war, dass die Schülerzahlen in den nächsten Jahren ansteigen werden. Außerdem soll das SBBZ bis zur Klassenstufe 9 erweitert werden, damit die Schüler dieser Schule nicht nach der sechsten Klasse auf andere Schulen in der Umgebung wechseln müssen, sondern ihren Abschluss in Kressbronn machen können. Diese drei Gründe haben dazu geführt, dass der Bedarf zur Erweiterung des Bildungszentrums Parkschule entstanden ist“, informierte die Verwaltung in einen Sachvortrag.

Der Projektentwurf sieht vor, dass das Erweiterungsgebäude am Nebeneingang des Altbaus in nordöstlicher Richtung angedockt wird. Der Bau ist über zwei Geschosse vorgesehen und beinhaltet insbesondere sechs Klassenzimmer, zugehörige Differenzierungsräume, einen Betreuungsraum sowie großzügige offene Lernflächen. Laut Andreas Wenzler vom Sachgebiet Bau- und Umwelttechnik, und Vergabewesen befindet sich das Projekt derzeit in der weiteren Planung und soll laut derzeitigen Kostenberechnungen rund neun Millionen Euro kosten, wobei Kämmerer Matthias Käppeler über die Schulbauförderung eine Förderung des Landes Baden-Württemberg in Höhe von bis zu vier Millionen Euro in Aussicht stellte.

„Das ist eine gute Sache, ein großartiges Ergebnis über das Zuschussprogramm“, freute sich der Finanzexperte und Bürgermeister Daniel Enzensperger ergänzte: „Ich bin froh, dass dieses Vorhaben finanziell darstellbar ist und das Land dieses so gut unterstützt.“

„Glück auf! Das hat lange gedauert und war eine schwere Geburt“, meinte Klaus Oelfken (Bündnis90/ Die Grünen) schließlich, bevor Karl Bentele (CDU) von einer tollen Lösung sprach: „Wir haben ein Bildungszentrum von Feinsten. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Hoffentlich fließen die Zuschüsse auch so reichlich, wie sie versprochen wurden“, meinte der Fraktionsvorsitzende, während Stefan Fehringer (Bürgerliche Wählervereinigung) betonte: „Nach intensiven Beratungen haben wir festgestellt das wird die Erweiterung brauchen. Wir bekennen uns dazu. Allerdings sollten wir im Zuge der Planungen nicht die Infrastruktur im Außenbereich vergessen.“