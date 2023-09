Gemeinde begrüßt Mauro Girimonte als neuen Jugendbeauftragten

Die Gemeinde Kressbronn begrüßt Mauro Girimonte als neuen Jugendbeauftragten für den Jugendtreff Cube. Girimonte ist 27 Jahre alt und von Beruf Jugend- und Heimerzieher. Durch seine Ausbildung und seine Erfahrungen aus den Bereichen Freizeitpädagogik, Erlebnispädagogik und Medienpädagogik bringt Girimonte Mauro die besten Voraussetzungen für die Leitung des Jugendtreffs mit.

„Ich möchte den Jugendlichen eine schöne Freizeit ermöglichen, bei denen sie sich sicher fühlen und sein können, wie sie sind. Die Jugendlichen in ihrem Werdegang zu unterstützen und zu beraten ist mir ein großes Anliegen. Ich freue mich über jeden jungen Menschen, der kommt“, freut sich der Jugendbeauftragte auf seine Arbeit mit den Jugendlichen und ergänzt: „Ich werde mein Herzblut in den Cube stecken. Bereits in den Herbstferien werde ich ein Programm für die Jugendlichen anbieten.“

Beatrix Lannert, Sachgebietsleitung Jugend und Schule, hieß Girimonte bei der Gemeinde Kressbronn willkommen und freute sich auf eine gute Zusammenarbeit. „Wir haben mit Mauro Girimonte einen sehr engagierten Jugendbeauftragten gewinnen können und wünschen ihm einen guten Start bei der Gemeinde“, so Lannert bei seiner Begrüßung am ersten Arbeitstag.

Zeiten