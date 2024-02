Gebühren für das Naturstrandbad moderat angepasst

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Gebühren für das Naturstrandbad zum 1. März 2024 moderat erhöht. Ab dieser Saison kostet der Eintritt an der Kasse vier Euro, für Schwerbehinderte (mindestens 80 Prozent) und Empfänger von Bürgergeld drei Euro.

Die Gemeinde setzt künftig auf Online-Tickets, damit die Besucherinnen und Besucher möglichst schnell in das Naturstrandbad kommen und keine Warteschlangen entstehen. Online-Eintrittskarten kosten künftig daher lediglich 3,30 Euro. Des Weiteren unterstützt die Gemeinde den Kauf von Saisonkarten, die auch weiterhin deutliche Preisvorteile bringen. So kostet eine Saisonkarte für Familien ab dieser Saison 70 Euro (vorher 65 Euro), Saisonkarten für Erwachsene 45 Euro (vorher 40 Euro). Ermäßigte Saisonkarten für Kinder, Jugendliche, Studenten, Schwerbehinderte und Bürgergeldempfänger kosten nach wie vor 20 Euro, hier gab es keine Preiserhöhung.

„Wir haben ein sehr attraktives Naturstrandbad, das über die Grenzen hinaus gerne besucht wird. Wichtig ist es, dass wir die Wartezeiten im Eingangsbereich reduzieren und auch das Personal an der Kasse entlasten. Das erreichen wir durch den Verkauf von Online-Tickets und vor allem durch den Verkauf von Saisonkarten“, so der Bürgermeister und appelliert, hiervon Gebrauch zu machen. Die Saisonkarten für Kinder und Jugendliche seien bewusst nicht erhöht worden und würden sich bereits ab dem sechsten Badebesuch rentieren.

Die letzte Gebührenanpassung erfolgte im Jahr 2021. In den vergangenen Jahren wurde das Naturstrandbad saniert und modernisiert, rund 420.000 Euro wurden investiert, weitere 20.000 Euro kommen voraussichtlich für eine Oberflächensanierung der Brücke im Eingangsbereich zum Naturstrandbad in diesem Jahr hinzu. Damit wird neben der bereits erfolgten Erweiterung des Kiosk-Bereichs und der Sanitäranlagen ein weiterer wichtiger Baustein zur Erhöhung der Attraktivität des Bades geschaffen. Neben den baulichen Maßnahmen im Bad wurde 2020 auch der Fahrradstellplatz erheblich erweitert, der Ausbau des Naturstrandbadparkplatzes West ist in den letzten Zügen der Fertigstellung.