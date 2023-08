Die Kunstgalerie in der Hauptstraße 35 in Kressbronn präsentiert am Freitag, 18. August, von 18 bis 22 Uhr die Ausstellung „Art Finale“. „Leider werden wir die Räume aufgrund einer anderen Nutzung verlassen müssen und suchen in diesem Zusammenhang neue Räume“, sagt Galerist Karl–Josef Brockmanns.

Eigentlich sollte im Erdgeschoss des neuen Hauses, in dem früher die Kultkneipe Café-Bistro 08 zu finden war, wieder eine Gastronomie einziehen. Das Problem: Es finden sich keine Betreiber, die ein Lokal eröffnen wollen.

Vor einem Jahr eingerichtet

Galerist Karl–Josef Brockmanns nutzte die Chance und richtete vor rund einem Jahr im Rohbau des Neubaus eine Pop–up–Galerie ein. „Unsere Bilder, unsere Ausstellungsstücke müssen sich mit diesem Zustand, den unterschiedlichen Wandstrukturen aus Sandstein und Beton, auseinandersetzen. Ein wunderbarer Ort für die zahlreichen Exponate, die herausragende professionelle aber auch tolle Amateurkünstler aus dem Bundesgebiet und aus der näheren Region geschaffen haben“, berichtet Brockmanns.

Dass der leidenschaftliche Kunstliebhaber nun die Lokalität wieder verlassen muss, bedauert er. Schließlich sei seine Ausstellung sehr vielfältig, kreativ, geradlinig, extravagant, aber auch bodenständig und verspielt, und finde sich gerade in diesen sonst tristen, grauen Räumen bestens wieder.

Exponate, Musik, Gespräche

Mit der Vernissage und abschließenden Ausstellung am Freitag möchte Brockmanns noch einmal einen Querschnitt der Gemälde, Skulpturen und limitierten Editionen präsentieren. Rund 250 Arbeiten können vor Ort betrachtet werden, darunter Werke des Kölner Graffiti Bananen–Sprayers Thomas Baumgärtel, Arbeiten von Uecker–Schülern, großformatige Bilder von Otte Mark und Harald Klemm oder Projektdarstellungen des Aktions– und Projektkünstlers Pedro Krisko.

Karl–Josef Brockmanns hofft, dass am Freitag recht viele Besucher den Weg in die Galerie finden: „Wir werden die Terrasse bestuhlen, es gibt Getränke und Snacks, und Andy Magg wird mit einer Formation für stimmige Musik sorgen. Vor allem aber freue ich mich über viele gute Gespräche mit den Besuchern und den anwesenden Künstlern. Es wird ein toller Abend und ein gebührender Abschluss in einzigartiger Atmosphäre werden.“

Galerist Karl-Josef Brockmanns sucht neue Räume in der Region, in denen er Exponate ausstellen kann. Zu erreichen ist er per W-Mail an [email protected]