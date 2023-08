Das Sonderpädagogische Bildungs– und Beratungszentrum (SBBZ) in Kressbronn wird bald um die Klassenstufen sieben bis neun erweitert. Dazu ist ein Erweiterungsbau nötig, weil die Räumlichkeiten in den bisherigen Gebäuden nicht ausreichen.

„Der Gemeinde Kressbronn ist es wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen eine Chance auf Bildung haben und ihren Weg gehen können“, sagt Bürgermeister Daniel Enzensperger. Eine Konsequenz daraus sind die Schulformen, die es in der Gemeinde am Bodensee gibt.

Neben den allgemeinen Schularten ist das Sonderpädagogische Bildungs– und Beratungszentrum (SBBZ) mit dem Förderschwerpunkt Lernen ein wichtiger Ort, um Kinder und Jugendliche mit einer Lernschwäche zu unterstützen.

Gegründet 1968

Pädagogisch recht fortschrittlich wurde bereits im Februar 1968 in Kressbronn eine „Sonderschule für lernbehinderte Kinder“ gegründet. Daraus wurde später die Förderschule, die sich im Laufe der Zeit in das SBBZ entwickelte.

Hier bekommen die Kinder und Jugendlichen, „die einen besonderen Förderbedarf im Bereich Lernen haben, ein individuell abgestimmtes Unterrichts– und Bildungsangebot, dem allgemeine Schulen nicht gerecht werden können“, sagt Schulleiterin Gabriele Biegert.

Weitere Schuljahre nötig

Ursprünglich für 20 Kinder konzipiert sind es heute 41 Kinder und acht Lehrer, die im SBBZ, angesiedelt in der Parkschule, arbeiten. Die Erweiterung der Klassen sieben bis neun soll geschehen, um den Kindern auch in den weiteren Schuljahren bis hin zur Berufsvorbereitung einen Halt zu geben. Sie sollen nicht in einem Alter, das schon allein durch ihre Entwicklung in der Pubertät nicht immer ganz einfach ist, auf eine Regelschule geschickt werden, auf der sie unter Umständen nicht klar kommen.

Mit dieser Erweiterung können die Schülerinnen und Schüler dann am SBBZ auch ihren Schulabschluss machen. Sie müssen keinen Ortswechsel zu einer Werkrealschule vornehmen, der bisweilen auch einen Bruch in ihrem gesamten Sozialgefüge auslösen kann. Eine Kooperation mit dem Bildungszentrum Parkschule gibt es zusätzlich und das soll künftig auch ausgebaut werden.

Projekt in der Planungsphase

„Das Regierungspräsidium Tübingen hat nun der Erweiterung des SBBZ um die Klassenstufen sieben bis neun ab dem Schuljahr 2024/2025 zugestimmt. Ich freue mich sehr über diese Zusage“, sagt Bürgermeister Daniel Enzensperger. Die Schulleiterin Gabriele Biegert, das Kollegium und die Elternschaft des SBBZ sind ebenfalls glücklich über diese Entwicklung.

Derzeit befindet sich das Erweiterungsprojekt in der Planungsphase. Im Herbst rechnet Daniel Enzensperger mit einem Baubeschluss im Gemeinderat. Den Baubeginn könnte man dann auf Frühjahr 2024 bei einer Bauzeit von ein bis zwei Jahren ansetzen.

Parallel dazu wird im September 2024 bereits das erste siebte Schuljahr eingerichtet, die Räumlichkeiten stellt dazu die Parkschule zur Verfügung.