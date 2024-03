Fotomaterial an die Gemeinde übergeben

Bürgermeister Daniel Enzensperger und Archivar Christoph Dembek haben umfangreiche Fotoarbeiten von Maria Fink aus dem Nachlass ihres Ehemannes Dieter Fink in Empfang genommen.

„Ich persönlich bin sehr an unserer Ortsgeschichte interessiert und freue mich daher ganz besonders, ein solch umfangreiches Fotomaterial über unseren Ort entgegennehmen zu dürfen. Diese Dokumentation ist von großer Bedeutung für unsere Gemeinde. Mein herzlicher Dank gilt dafür Maria Fink“, so der Bürgermeister. Dieses Bildmaterial macht einen erheblichen Anteil der Fotogeschichte über die Gemeinde Kressbronn aus. Auf Initiative von Petra Sachs-Gleich erklärte sich Maria Fink bereit, der Gemeinde diesen Nachlass ihres Ehemannes zu überreichen.

Dieter Fink, der im Jahr 2004 verstarb, war in Kressbronn als Mann mit dem Fotoapparat bekannt. Von der frühen Jugend an war das Fotografieren seine Leidenschaft. Mit gutem Blick hielt er besondere Eindrücke im Foto fest und dokumentierte somit auch ein Stück Zeitgeschichte, wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung heißt. Als Anerkennung für seinen Beitrag zur kulturellen Arbeit erhielt Dieter Fink im Jahr 2003 die goldene Ehrennadel.