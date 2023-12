Kämmerer Matthias Käppeler hat sich beim Thema Haushaltsplan bei der letzten Gemeinderatssitzung 2023 gefreut, dass man mit fast drei Millionen Euro Überschuss im Ergebnishaushalt doch wesentlich besser liege als geschätzt. Dass es Überraschungen gebe, liege auch den Gewerbetreibenden, denn: „Oft kennen wir die Gewerbesteuerzahler nicht.“

Er wies auf positive Entwicklungen in verschiedenen Bereichen hin und auf Rückstellungen in Millionenhöhe. Käppeler vermied es nicht, auch über Kosten durch Kurtaxenurteile und Abmängel an verschiedenen anderen Stellen zu klagen. Andererseits, so räumte er ein, verzeichne man auf der Mehrertragsseite ordentliche Ergebnisse und die Investitionen lägen im Planbereich. Dazu kämen noch verstärkte Zinseinnahmen auf der Geldanlagenseite.

Keine Kreditaufnahme

Die avisierten Kreditbedarfe und -aufnahmen seien nicht benötigt worden - vielmehr habe man unterm Strich letztlich mehr als sechs Millionen Euro erwirtschaftet, die für Investitionen zur Verfügung stehen. Das bedeute, auch im kommenden Jahr werde die Gemeinde wohl keinen Kredit aufnehmen müssen.

Bürgermeister Daniel Enzensperger ging in seiner Haushaltsrede auf die allgemeine Lage ein. Kriege und Krisen wirkten sich auch bei uns aus. Die Folge: „Prioritäten müssen gesetzt werden - weiter hilft nur die Konzentration auf das Wesentliche.“ Außerdem sei er dankbar für die Unterstützung des Gemeinderats, der „mit hohem finanziellen Sachverstand“ die Entscheidungen mittrage. Steuern, Abgaben und Gebühren zu erhöhen, sei zwar nicht populär, aber notwendig.

Betreuer am Limit

Der aktuelle Haushalt entspreche wieder dem Vorsichtsprinzip, für 2024 also einer „schwarzen Null“. Dennoch plane man in den nächsten fünf Jahren mehr als 50 Millionen an Investitionen in den Kernhaushalt ein, fast die gleiche Summe falle nochmals für Investitionen für Eigenbetriebe, so dass man mit einer Gesamtsumme von 97 Millionen bis 2027 rechne.

Enzensperger freute sich, dass große Summen in Infrastruktur und Bildung investiert würden. In weiteren Haushaltsreden war ebenfalls die Rede von wichtigen Schulinvestitionen, hier sei man gut beraten, zu gestalten, statt nur zu verwalten (Stefan Fehringer für die BWV).Thema waren auch Klimaschutz, Energiewende und die Zahl der Geflüchteten, die untergebracht werden müssten, hier seien die Betreuenden am Limit.

Klimaschutz als Kraftakt

Für die CDU-Fraktion erkannte Karl Bentele Verunsicherungen und Belastungen, stellte jedoch augenzwinkernd fest: „In Kressbronn kommt die Rezession nicht an.“ Die Vorhaben bei der Wohnraumbeschaffung bezeichnete Bentele als „sportlich“. Klima- und Energiemaßnahmen sah er als „Kraftakt“. Zum Schuldenstand warnte er: „140 Prozent über dem Schuldendurchschnitt vergleichbarer Gemeinden, daran kann und darf man sich nicht gewöhnen.“ Sparen sei zwar inzwischen ein Fremdwort, könne aber wieder notwendig werden.

Sabine Witzigmann (Bündnis 90/Die Grünen) sprach vom spürbaren Klimawandel. Zur Verteidigung der Demokratie brauche es zudem starke Schulen. Sie forderte weitere Verbesserungen der Wohnsituation, der Fahrradstraßen und der Klimaschutzkonzepte. Beim Hochwasserschutz befinde man sich in einer Sackgasse. Insgesamt brauche es eine starke demokratische Gesellschaft für ein offeneres Land.

KI in der Verwaltung?

Für die SPD regte Martin Kolb eher schelmisch an, man möge „mit KI bei der Verwaltung einsparen“. Man freue sich über den Zuspruch bei den Vergaben der Wohnungsbauprojekte durch die Kressbronner Bürger, auch wenn die Großprojekte in schwierigeren Zeiten laufen. Den Haushaltsplan 2024 fand Kolb „vorsichtig realistisch“.

Martina Knappert-Hiese (GUBB) konzentrierte sich auf die Flüchtlingssituation. Besonders bei Flüchtlingssprachkursen und der ärztlichen Versorgung sehe es schlecht aus. Sie warnte: „Die Klimakatastrophe verstärkt die Zahl der Menschen, die aus ihren Heimatländern fliehen.“

Nachtrag und neuer Plan abgesegnet

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 133.000 Euro vor. Einstimmige Zustimmungen gab es schließlich sowohl für den Haushaltsvollzug und Nachträge 2023 sowie für die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2024 mit Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2027. Die Realsteuerhebesätze liegen für die Grundsteuer bei 360 bei Land- und Forstwirtschaft beziehungsweise 380 von Hundert, die Gewerbesteuer liegt bei 360 Prozent der Steuermessbeträge.

Den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Wohnungsbau und Grundstücksverkehr sowie der Gemeindewerke stimmte der Rat ebenfalls einstimmig zu.