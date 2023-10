Fachbüro präsentiert Konzept

Die Gemeinde Kressbronn lädt die Öffentlichkeit, insbesondere Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen und Grünflächen im Gemeindegebiet, am Montag, 16. Oktober, zu einer Informationsveranstaltung zur Biotopverbundplanung in das Foyer der Festhalle ein. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Durch die kontinuierliche Bebauung und den Ausbau von Straßen, Schienen oder auch Leitungstrassen sind etliche Lebensräume verloren gegangen oder wurden voneinander getrennt. Die Folge daraus ist die Entstehung von isolierten Einzelbiotopen, welche oft für das Überleben einzelner Arten zu klein sind. Tiere und Pflanzen haben nur erschwert oder gar nicht mehr die Möglichkeit zum Austausch zwischen den Gebieten. Das Resultat ist die Gefährdung etlicher Lebensgemeinschaften und der Verlust der biologischen Vielfalt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Umso wichtiger sei es deshalb, die verbleibenden Lebensräume, so wie auch die bestehenden Vernetzungen zu schützen. Die Umsetzung soll durch öffentliche Planungsträger wie Regierungspräsidien, Landkreise und Gemeinden erfolgen. Die Aufgabe der Gemeinden sei es, in einem ersten Schritt eine Grundlage in Form einer Biotopverbundplanung für ihre Gemarkung zu erstellen. Inhalt dieser Biotopverbundplanung soll ein auf den vorhandenen Datengrundlagen basierender Bestandsplan mit existierenden Biotopen und Biotopverbundelementen sein.

Die Gemeinde Kressbronn hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 24. November 2021 das Fachbüro 365 Grad freiraum + umwelt zur Erstellung dieser Biotopverbundplanung beauftragt. Zudem wurde ein temporärer Beirat mit Vertretern aus dem Gemeinderat, der Ladwirtschaft und dem Naturschutz gegründet, der das Projekt begleitet. In der Zwischenzeit hat das Fachbüro durch Sichtung aller vorliegenden Unterlagen und Begehungen im Gemeindegebiet eine Bestandsaufnahme in Kressbronn gemacht. Im nächsten Schritt wurde ein Konzept mit Maßnahmenvorschlägen erarbeitet. Dies wurde der Gemeindeverwaltung sowie dem temporären Beirat bereits präsentiert und deren Anregungen und Bedenken wurden eingearbeitet. Nun soll der Entwurf der Öffentlichkeit vorgestellt werden.