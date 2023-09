Erich Loests „Nikolaikirche“ im Kressbronner Büchertreff

Erich Loests Roman „Nikolaikirche“, 1995 erschienen, beschreibt die Lebenswelt in der Endphase der DDR. Über ihn diskutiert der Kressbronner Büchertreff am Mittwoch, 20. September, um 19.30 Uhr in der Lände. Gemeinsam mit der Leipziger Familie Bacher erlebt der Leser den Niedergang des Systems. Eltern, Tochter und Sohn vertreten unterschiedliche politische Richtungen; der Riss, der die DDR bersten lässt, geht mitten durch die Familie.

Vater Albert Bacher, hochdekorierter General der Volkspolizei, ist überzeugter Kommunist. Zu Beginn der Handlung, Frühjahr 1985, ist er bereits verstorben, lebt aber in der Erinnerung der Familie weiter. Besonders die Mutter verklärt das Vorbild. Sohn Alexander tritt als Hauptmann beim Ministerium für Staatssicherheit in seine Fußstapfen. Er übernimmt den Auftrag, die Leipziger Friedensbewegung und die Montagsdemonstrationen zu überwachen. Seine Schwester Astrid isoliert sich beruflich als Architektin mit kritischen Fragen an die Stadtplanung. Ihr Ohnmachtsgefühl führt sie in die Depression. Im Lauf der Erzählung kommt sie mit Menschen aus dem Umfeld der Leipziger Nikolaikirche in Kontakt und schließt sich ihnen an. Um diese Kernfiguren herum erleben wir ein Panorama zahlreicher Personen, besonders aus dem kirchlichen Umfeld, die ihrem Staat mehr oder weniger entschlossen kritisch gegenüberstehen.

Der überzeugte Sozialist Loest kritisierte die DDR nach dem 17. Juni 1953 unverhohlen und saß dafür sieben Jahre im Bautzener Gefängnis. 1981 reiste er in die Bundesrepublik aus. Dort ist sein Roman entstanden.