Zu Beginn der Geschichte gilt es, einmal tief durchzuatmen. Denn auf unserer Lieblingsbundesstraße ist ab der Anschlussstelle Kressbronn bis zur Auffahrt Oberdorf die Spur in Richtung Friedrichshafen ganze sieben Monate lang gesperrt. Und das auch noch während der Sommersaison. Grund dafür sind Arbeiten an der Argenbrücke, die im März beginnen.

Und jetzt direkt die gute Nachricht: Ende Oktober wird die Strecke auf der B 31 rubbeldiekatz wieder freigegeben. Dazu kommt: Die Brücke ist saniert und sollte ein paar Jährchen halten.

Nicht ganz dicht bei Kälte

Ebenfalls positiv, zumindest für Land, Kreis und Kommunen: Die Kosten für die Sanierung in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro trägt der Bund. Dafür werden unter der Brücke und im Brückenhohlkasten Betonschadstellen behoben. Wie das Regierungspräsidium Tübingen (RP) mitteilt, sind die Arbeiten aufgrund der Materialien, die bei den Brückungsdichtungsarbeiten eingesetzt werden, nur in wärmeren Monaten zu erledigen.

Reine Erfindung

Zugegebenermaßen sorgt die Baustelle regelmäßig für Stau. Vor allem vor der Abfahrt Kressbronn in Richtung Friedrichshafen, an der wegen der Brückensanierung der Verkehr in Richtung Friedrichshafen von der B 31 abgeleitet wird. Außerdem leiden besonders die Anwohner des Langenargener Teilorts Oberdorf unter dem umleitungsbedingten Durchgangsverkehr.

Dafür wird dort ab sofort der Tag der Freigabe der B 31, also der 27. Oktober, als Brückentag geführt. Das ist zwar eine reine Erfindung, aber allein die Vorstellung macht Spaß.