Ein Wüstenkonzert im Schlösslepark

Seit 40 Jahren bereist Marcus Rasen die Welt — und da haben es ihm besonders die Wüsten angetan. Ob kalt oder warm — egal. Mit zahlreichen Fotos und Erzählungen über freundliche Menschen, spannende Entdeckungen und außergewöhnliche Funde wird der Kressbronner am Freitag, 25. August, um 20 Uhr in der Konzertmuschel im Schlösslepark, Ecke See-/Maîcher Straße in Kressbronn in einer Fotoshow über heiße und kalte Wüsten, wie zum Beispiel die Antarktis, sowie seine ungewöhnlichen Reisen berichten und dabei von der Band More or Less begleitet.

„Schon in meiner Kindheit haben mich Wüsten fasziniert. Ich habe total gerne im Sandkasten gespielt“, sagt der Kressbronner. Kaum hatte er sein erstes Motorrad und ein bisschen Geld, ging es 1983 nach Algerien, es folgten Ägypten/Sinai und Nord–West–Afrika. Nun war er wieder unterwegs, in der Wüste Dasht–e Lut im Süden Irans. „Kein Leben ist in dieser unwirklichen Wüsten–Landschaft möglich, kein Tier, keine Pflanze findet dort ihren Lebensraum. Die extreme Hitze und das hochgradig salzhaltige Grundwasser gibt keine Grundlage für eine Existenz. Deswegen heißt diese Wüste übersetzt „Plateau der Leere’“, berichtet Marcus Rasen. Dass er dabei übers ganze Gesicht strahlt, ist selbstverständlich — schließlich liebt er Extremreisen.

Eine Getränkebar steht zum Einstimmen und Ausklingen sowie in der Pause für die Besucher bereit. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Bei Starkregen oder Sturm entfällt das Konzert.