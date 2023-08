Auf dem Videokanal TikTok sorgen derzeit Beiträge des Kressbronner Edeka–Marktes Esslinger für Furore. Der Grund: Junge engagierte Mitarbeiter posten witzige Kurzfilme über Produkte und geben authentische Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

Der Erfolg bestätigt sie: Aktuell verzeichnet der Lebensmittelhändler auf dem eigens eingerichteten Account 495.600 Follower bei 10,8 Millionen Likes. „Was mit einem Clip über bei uns noch verfügbarem Toilettenpapier während Corona begann, hat sich zu einer Erfolgsstory entwickelt“, sagt Geschäftsleiter Pascal Seifert.

Alles ohne Ablaufplan

Wer im Edeka–Markt Esslinger in Kressbronn einkaufen geht, darf sich nicht wundern, wenn er unerwartet auf junge Mitarbeiter trifft, die Artikel aus den Regalen in die Hand nehmen und vor einer Kamera präsentieren.

Das Besondere daran: Mit witzigen, erfrischenden Sprüchen und Gesten über die Produkte, aber auch über ihren Arbeitsalltag produzieren die Darsteller Videos und präsentieren sie unter anderem auf dem Portal TikTok.

„Ich rechne damit, dass wir noch im Laufe des Monats August die 500.000er–Marke an Follower erreichen werden“, berichtet Pascal Seifert, der hinter den Kulissen der Drehs für den Schnitt und die weitere Vertonung der Clips zuständig ist.

Dabei sei es ihm wichtig, dass die Clips ohne Vorgabe eines Konzepts, eines Skripts oder Ablaufplans erstellt und während der normalen Öffnungszeiten authentisch im Alltagsgeschäft gedreht werden.

Start im Lockdown

„Es wird nichts gestellt, alles läuft spontan und unkompliziert, jeder Mitarbeiter darf ohne Zwang mitmachen. Eigentlich läuft alles relativ unprofessionell. Darin könnte aber auch das Geheimnis unseres Erfolges liegen“, erklärt der Geschäftsleiter.

Hinter dem Erfolg, dem Durchbruch auf der sozialen Plattform TikTok, stecke eine Geschichte, die das Land während des ersten Lockdowns beschäftigte: „Im Zuge der Corona–Pandemie wurde in den sozialen Medien das Thema Verfügbarkeit von Toilettenpapier diskutiert. Als einer von wenigen Märkten hatten wir in Kressbronn noch vier Paletten übrig. Feierlich und mit einem breiten Grinsen im Gesicht holten wir sie aus dem Lager und drehten einen 15–sekündigen Clip. Binnen kurzer Zeit wurde das Kurzvideo rund fünf Millionen Mal aufgerufen“, erinnert sich Pascal Seifert.

Erfolgreiche Mitarbeiterwerbung

Inzwischen hat sich Edeka Esslinger in Kressbronn unter den Top drei der erfolgreichsten Accounts im Lebensmittelhandel etabliert und lässt selbst Branchenriesen wie Aldi oder Lidl hinter sich.

In Zahlen: Aldi verzeichnet auf seinem offiziellen TikTok–Kanal 327.600 Follower bei 5,7 Millionen Likes. Lidl steht aktuell bei 455.900 Follower und 3,6 Millionen Likes.

Der offizielle Edeka–Account zählt 288.000 Fans bei 2,8 Millionen Likes. Auch Fernsehsender wie ARD, Pro7, oder Sat.1 eins haben bereits in Kressbronn angeklopft und berichtet.

Soziale Medienkanäle wie TikTok sind für Pascal Seifert wesentliche Säulen und Werkzeuge, um mit überschaubarem Aufwand bestimmte Zielgruppen anzusprechen, auf neue Trendprodukte aufmerksam zu machen oder um neue Mitarbeiter zu werben. „Bei uns herrscht kein Personalmangel. Dank unserer Bekanntheit erhalten wir zahlreiche Bewerbungen auch für Ausbildungsberufe. Das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter liegt in Kressbronn unter 25 Jahren. Es macht einfach Spaß, in so einem jungen Team zu arbeiten. Wobei auch die älteren Kollegen unsere Sozial–Media Strategie schätzen und toll finden“, betont Seifert nicht ohne Stolz.

Weitere Informationen gibt es auf TikTok unter @edekaesslinger sowie auf der Website www.edeka-esslinger.de