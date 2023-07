„Du hinterlässt eine große Lücke“

Während am Mittwochvormittag in ganz Baden–Württemberg die Schüler nach Empfang ihrer Zeugnisse in die Ferien geeilt sind, sind in der Parkschule Kressbronn alle noch dageblieben. Auf Initiative zweier Kolleginnen haben sie ihrer ahnungslosen Lehrerin und Konrektorin Gudrun Teumer–Schwaderer einen wunderschönen Abschied bereitet: Sechshundert Schülerinnen und Schüler haben entlang der Gänge und Treppen ein langes Defilee gebildet, einen „Walk of fame“, durch den sie durchgehen und aus vielen Schülerhänden Rosen empfangen durfte. „Die positivste Variante von Spießrutenlaufen“ nannte sie später das Spalier, das zum Weinen schön gewesen sei.

Im Foyer schloss sich die offizielle Verabschiedung an. „Ich geh‘ zur Schule, da geh‘ ich gerne hin“, sang der Grundschulchor und meinte dabei die Lehrerin. Alle Grußredner bestätigten gerne, dass Gudrun Teumer–Schwaderer auch in stressigen Zeiten immer mit einem fröhlichen Gesicht zur Schule gekommen sei. Im Gespräch sagte sie nachher: „Das Entscheidende im Lehrerberuf ist, dass man es gerne tut, dass man die Kinder liebt. Man muss die Persönlichkeiten von jedem Einzelnen wahrnehmen.“

„Wir verabschieden eine ganz besondere Person, eine tolle Lehrerin und Organisatorin“, sagte Schulleiter Ulrich Schneider–Struben und ergänzte: „Sie war immer gut drauf, fröhlich, sportlich, selbstbewusst, in vielen Themen beheimatet, an Schülerinnen und Schülern, am Kollegium und an der Schulleitung interessiert, eine gute Teamplayerin.“ Mit Leidenschaft und Kreativität sei sie Dinge angegangen, die zu lösen waren. Zum Abschied in den Ruhestand überreichte er ihr die Urkunde des Regierungspräsidiums und überbrachte die Grüße vom Staatlichen Schulamt. „Gudrun im Ruhestand, das kann ich mir nicht vorstellen“, sagte Reinhard Großmüller, der vorherige Schulleiter, der zu ihren Ehren gekommen war. Immer aktiv, fit, fürsorglich, kompetent und ansprechbar sei sie gewesen und keine Antwort schuldig geblieben.

An ihren Einsatz für die Schulkunst, für den KunstCampus erinnerte Tanja Neidhardt aus dem regionalen Schulkunstteam. Sie brachte die Grüße des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Tübingen (ZSL) und Ludwigsburg (ZKIS) mit. In der Schulkunst habe Gudrun Teumer–Schwaderer Pionierarbeit geleistet, Tanja Neidhardt habe sie immer zielorientiert und zeitökonomisch erlebt. Eine „pädagogische Allzweckwaffe“ habe Peter Keller die engagierte Lehrerin genannt.

Auch Bürgermeister Daniel Enzensperger dankte der scheidenden Konrektorin, dass sie so viele Jahre an der Schule gewirkt und zu deren Erfolg beigetragen habe.

„Good bye, Gudrun“, sang der eigens für sie gebildete Lehrerchor und dankte für ihr Wirken, ihre Kollegialität: „Du warst ein Mensch, der sich Zeit nimmt zuzuhören.“

Nach so vielem Lob fand Gudrun Teumer–Schwaderer es an der Zeit, in ihrer Abschiedsrede nach dem Motto „Dein Freund, der Fehler“ an ihre „schlimmsten und dümmsten Fehler“ zu erinnern. Stichwörter genügten und die beteiligten Kollegen wussten, was sie mit „Räuber und Gendarm im Altdorfer Wald“ oder „Viererkette nachts in London“ meinte. Froh sei sie, dass in 41 Dienstjahren — davon drei Jahre als Konrektorin an der Kuppelnauschule Ravensburg, elf Jahre als Rektorin an der Klosterwiesenschule Baindt und zwölf Jahre als Konrektorin in Kressbronn — nichts Schlimmes passiert sei. „Schule zu leiten ist Teamwork“, sagte sie und dankte dem Schulleiterteam für die Kollegialität, für die gegenseitige Unterstützung auch in der Zeit, in der sie nach dem Abschied von Rektor Großmüller die Schule kommissarisch geleitet hat.

Zum Abschluss der Feier hatte sie ihre Klassenkameradin und gute Freundin Andrea Rehm gebeten, für sie zu singen. Mit ihrem Mann Martin Giebel am Klavier sang Andrea Rehm für sie „Summertime“ und Doris Days ebenso nachdenklichen wie ermutigenden Song „Enjoy Yurself, It’s Later Than You Think“. Teumer–Schwaderers weitere Pläne: Ab November nehme sie mit ihrem Mann eine viermonatige „französische Auszeit“, um einzutauchen in die andere Kultur und nochmal ein Abenteuer zu erleben. Aber zuerst stehe jetzt der nächste KunstCampus an.