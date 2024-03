Doris Reichenauer kommt mit „I moin´s doch bloß gut!“ nach Kressbronn

Doris Reichenauer tritt mit ihrem aktuellen Programm „I moin´s doch bloß gut!“ am 11. April um 19.30 Uhr in der Festhalle in Kressbronn auf. Doris Reichenauer, vielen bekannt durch das Kabarett-Duo „Dui do on de Sell“, tritt nun solo auf. Ihre Beobachtungsgabe und ihr Gespür für die Komik des Alltags machen Doris Reichenauer zu einer Meisterin der Unterhaltung, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Sie nimmt den Alltag aufs Korn und lässt dabei kein Auge trocken. Mit Bewirtung vor und nach der Veranstaltung sowie in der Pause. Tickets ab 23 Euro gibt es online bei reservix und telefonisch unter 07543/96650 und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos finden sich unter www.duidoondesell.de.