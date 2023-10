Die Sand- und Eiswüsten dieser Erde

Die Kressbronner Bürgerstiftung lädt ein zu einem Multimediavortrag am Donnerstag, 19. Oktober in die Festhalle Kressbronn. Referent ist der Kressbronner Abenteurer und Extremreisende Marcus Rasen. Seit seiner Jugend begeistern ihn die extremen Sand- und Eiswüsten dieser Erde, die er mehrfach bereiste. Schon viele Jahre gestaltet er seine Reiseberichte mit Live-Musik. Gemeinsam mit seiner sechsköpfigen Band „More or Less“ entsteht ein besonderes Bilderkonzert mit Songs aus Rock und Pop, heißt es in der Ankündigung.

Ein Mix aus kurzem Reisebericht, live vorgetragen von Marcus Rasen, gepaart mit beeindruckenden Bildern und gefühlvoller Musik der Band versprechen ein neues Konzert-Erlebnis. Zwei besondere Jubiläen und die Einladung der Kressbronner Bürgerstiftung veranlassen ihn zu einem neuen Wüstenkonzert. Vor 40 Jahren, 1983, bereiste er zum ersten Mal mit seinem Motorrad die algerische Sahara, vor zehn Jahren, 2013, hisste er nach einer extremen Ski-Expedition zum Südpol dort die Kressbronner Flagge.

Marcus Rasen zeigt Bilder von seinen spannenden Motorradreisen durch die Sahara von Tunesien, Westafrika bis nach Togo. Er durchquerte mit Freunden mit Geländewagen die legendere Wüste Ténéré im Niger, es folgten Kamel-Expeditionen in Libyen, der Wüste Gobi und Mauretanien. Er berichtet von einer Ski-Expedition in Norwegen und zum Südpol, von Reisen zum Ennedi-Gebirge im Tschad sowie durch den Iran bis zur Wüste Dasht-e-Lut. Nicht nur die geographischen Schönheiten der Länder beeindruckten Marcus Rasen, sondern insbesondere die unzähligen Begegnungen mit gastfreundlichen Menschen. Die Zuschauer können sich auf eine tolle Fotoshow mit schönen Melodien und rockigen Songs freuen, sich zurücklehnen und träumen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch würde sich die veranstaltende Bürgerstiftung Kressbronn über Spenden sehr freuen. Die Festhalle wird im Foyer bewirtet.