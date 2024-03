Zuletzt war eine so breit angelegte Ausstellung zum Werk von Diether F. Domes anlässlich seines Todes zu sehen - 2017 im Roten Haus in Meersburg, dann im Museum Langenargen. Nun wird ein Querschnitt seines Schaffens in der Lände gezeigt. Die Schau mit 110 Werken - sie reicht von 1960 bis zum Spätwerk 2015 - ist eine Ehrerweisung an den „Meister der Linie“. Denn der Arbeitskreis Kunst zeigt nun schon seit 50 Jahren moderne Kunst in Kressbronn, und Diether F. Domes war dabei Geburtshelfer. Er, der schon anerkannte Künstler, wirkte für die beiden ehrenamtlichen Ausstellungsmacher Gerhard Schaugg und Peter Keller als „Türöffner“ in andere Künstlerhäuser, so Stefan Feucht, der Leiter des Kreiskulturamts, in seiner Eröffnungsrede.

Dynamische Bildsprache

Die Ausstellung heißt „Timeless“ - Erinnerung wachhalten“. Und das klingt nach einem jener Widersprüche, wie auch Domes sie in seiner dynamischen Bildsprache aufbaute: Wie kann es sein, dass ans Zeitlose erinnert werden muss? Das Zeitlose setzt sich doch aus eigener Kraft ins Heute.

Kunst aus der Schubkraft des Augenblicks

Tatsächlich ist das auch der Fall: Weil Diether F. Domes seine Kunst aus der Schubkraft des Augenblick heraus geschaffen hat, bleibt sie auch für den heutigen Betrachter ein permanenter Aufbruch - egal, ob die spontan zur Musik gemalten Klangzeichen, Grafiken, Aquarelle, Kratzbilder, Ölmalereien und fotografischen Mehrfachbelichtungen nun vor 20, 30 oder 40 Jahren entstanden sind. Gleichwohl gilt, dass die Erinnerung an dieses Potenzial wachgehalten werden muss - wozu das Domes-Werk ausgestellt und, wenn es sich um Kunst am Bau handelt, konserviert und renoviert werden muss.

Seine Kunst strebt ins Ballastlose

Je älter Domes wurde, desto weniger „gesetzt“ sind seine Arbeiten. Feucht führt aus, dass der flächige Charakter seiner Kunst abnahm und sich zur Linie entwickelte. Diese Liniengeflechte besitzen eine eruptive Kraft, die nicht zulässt, dass sich Staub auf ihnen absetzt. Domes konnte zum - in der Ausstellung ebenfalls gezeigten - modernen „Kirchenkünstler“ werden, weil ihm auch die Glaubenskraft kein einbalsamiertes Kulturgut blieb: Seine Kirchenfenster und andere sakrale Arbeiten streben in jedem Sinn ins Ballastlose. Deshalb das von farbigem Licht durchflutete Glas als Werkstoff oder die mehrfachbelichteten Fotografien der Züricher Kirche St. Mauritius (2006): Domes nimmt dem Bau die Klobigkeit, indem er ihn zur futuristischen Vision zerlegt.

Bewegung durch Widerstreit

Wirklichkeitsflüchtig ist Domes’ Kunst aber nicht. Das Bewegte und der Aufbruch, der ihr innewohnen, werden aus einem ständigen Widerstreit gewonnen - durch Kräfte, die die Linien in gegensätzliche Richtungen ziehen. Aufbruch ist auch ein Widerstand gegen Beharrungskräfte, die Domes nutzt, indem er sich von ihnen abstößt. Zugleich bedeutet Aufbruch, das Brechende und Splitternde in Kauf zu nehmen. Man sieht es in Domes’ Landschaften, die niemals ruhen. Landschaft, das sind Schichtungen gebrochener Linien, die immer wieder neu anheben und auf ihren eigenen Schutt zum Himmel wachsen.

Neuansatz aus der Zersplitterung

Die Philosophie von Diether F. Domes bestand darin, die Zersplitterung zu wagen, um den Neuansatz zu ermöglichen. Sie ist ein aus Gegensätzlichem geschaffener Richtungsstreit. Seine Kunst fordert auf, bewegt und beweglich zu bleiben. Sechs Jahre vor seinem Tod sagte Domes: „Wenn der Mensch nicht begrenzt wird, wenn er offen gehalten wird, dann wird er zu einer Weiterentwicklung kommen bis ins hohe Alter, bis er die Augen eines Tages schließt. Und dann geht’s irgendwo weiter, mal sehen.“

Die Ausstellung „Timeless-Erinnerung wachhalten“ ist bis Sonntag 14. April, in der Lände Kressbronn zu sehen. Der Einritt ist frei. Geöffnet ist die Ausstellung Freitag und Samstag von 15 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Führungen sind an den Sonntagen 17. und 24. März sowie 7. April, jeweils um 16 Uhr.