Die Gemeinde Kressbronn muss an ihre Rücklagen

Dem Kressbronner Gemeinderat ist in seiner Sitzung am Mittwoch der Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 präsentiert worden. Matthias Käppeler, Leiter der Finanzverwaltung, sagte, dass man in Anbetracht der Rahmenbedingungen mit dem Ergebnis nicht schlecht fahre und zufrieden sein müsse.

„Es ist uns gelungen, erneut einen ausgeglichenen Haushalt einzubringen und einen Gewinn zu erwirtschaften. Der Überschuss in Höhe von 133.500 Euro erfüllt somit alle Voraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt“, so Käppeler.

Vergleiche man die Zahl mit der aus früheren Jahren, so falle der Überschuss eher unterdurchschnittlich aus. Wichtig ist laut dem Finanzexperten, dass die Gemeinde ein positives Ergebnis jenseits der schwarzen Null erwirtschaften wird.

Gleichwohl müsse man zur Ergebnisverbesserung 2024 und 2025 auf Rücklagen zurückgreifen. Dennoch gebe es wie bereits in 2023 Anzeichen dafür, dass die Zahlen aufgrund verschiedener Faktoren besser ausfallen könnten als jetzt geplant, berichtete er.

Zuwachs bei der Einkommenssteuer

Im Vergleich zum Vorjahr werde der Gesamtergebnishaushalt 2024 im Volumen um 13,4 Prozent steigen. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 28,30 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 28,17 Millionen Euro gegenüber, wobei bei den Erträgen neben weiteren die Schlüsselzuweisungen vom Land mit 4, 79 Millionen Euro (+ 1,14 Millionen Euro im Vergleich zu 2023), der Zuwachs an der Einkommensteuer mit 6,68 Millionen Euro (+ 442.00 Euro) sowie die Grundsteuer mit 1,699 Millionen Euro (+ 89.000 Euro) wesentliche Eckpunkte seien. Die Gewerbesteuer hingegen werde sich bei 3,6 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

Bei den Aufwendungen schlagen vor allem die gestiegenen Personalkosten mit 9,21 Millionen Euro (+ 1,13 Millionen Euro), die Kreisumlage mit 4,76 Millionen Euro (+ 765.000 Euro) und die Finanzausgleichsumlage mit 3,33 Millionen Euro (+ 260.000 Euro) negativ zu Buche.

Viele neue Investitionen

Im Gesamtfinanzhaushalt müsse man aufgrund zahlreicher neuer Investitionen, wie unter anderem dem Neubau Archiv Bachtobel (500.000 Euro), der Umgestaltung des Bauernpfads (400.000 Euro) und dem Grunderwerb Feuerwehrhaus (500.000 Euro), der Sanierung und Erweiterung Parkschulzentrum (650.000 Euro) oder dem Neubau des Kinder- und Familienzentrums (2,9 Millionen Euro) mit einem Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5,3 Millionen Euro rechnen. Dieser soll laut Matthias Käppeler jedoch auf 1,15 Millionen Euro über Veränderungen der Finanzierungstätigkeit verringern werden.

„Letztlich wird der positive Kassenbestand von 4,65 Millionen Euro auf die notwendige Mindestliquidität von 508.000 Euro reduziert“, kündigte der Kämmerer an. Weiter ist 2024 im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme geplant, die bei 1,4 Millionen Euro und in den Folgejahren zwischen 2,46 und 4,66 Millionen Euro liegen werde.

Die Gesamtverschuldung bezifferte die Finanzverwaltung nächstes Jahr inklusive der Eigenbetriebe mit 5,1 Millionen Euro, mittelfristig bis 2027 mit 11,3 Millionen Euro (Kernhaushalt) und 5,8 Millionen Euro (Eigenbetriebe). Käppeler: „Es gilt, die Verschuldung in den Folgejahren unbedingt durch Einsparmaßnahmen zu reduzieren. Große Investitionsprojekte müssen, auch bezüglich ihrer Folgekosten, genau geplant und die laufende Finanzierung gewährleistet werden.“