Noch im vergangenen November stellte sich die Frage, wie mit der Fassadengestaltung von Dieter F. Domes am Bildungszentrum Parkrealschule verfahren werden soll. Die vor 50 Jahren aufgetragenen Farbe waren verblasst. Sollte man gar nichts unternehmen und sie weiter ausbleichen lassen? Für Bürgermeister Daniel Enzensperger war das keine Lösung. Stattdessen brachte er den Gedanken ins Spiel, das Kunstwerk überstreichen zu lassen. Gegenüber einer Sanierung des Kunstwerks würde das viel Geld sparen. Letztlich hat sich die Gemeinde dann aber doch für die kostspieligere Erneuerung der ursprünglichen Farben entschieden. Zwar wäre die Gemeinde zur Renovierung rechtlich nicht verpflichtet gewesen. Ein Überstreichen hätte jedoch das Urheberrecht am Kunstwerk verletzt.

Sanierung der Fassade kostete weniger als gedacht

Als Konsequenz wurde die Fassade also saniert. Die Parkrealschule hat ihre ursprüngliche Leuchtkraft inzwischen wiedergewonnen. Knapp 30.000 Euro sollen die Malerarbeiten gekostet haben - weniger als die rund 40.0000, die veranschlagt waren. „Das Ergebnis ist wirklich toll geworden“, freut sich Tim Domes, der Sohn des Künstlers. Im Namen seiner Familie hatte er sich sehr für die Erneuerung des Kunstwerks eingesetzt und Unterstützung aus der Einwohnerschaft bekommen. Tim Domes spricht der Gemeinde seinen Dank aus, dass sie die Kunst seines Vaters an der Parkschule für die nächsten Jahrzehnte gesichert hat.

Die Betonstelen sind nach wie vor verwittert

Unklar ist indes noch, was mit den Betonstelen geschehen soll. Sie befinden sich vor dem Gebäude, auf dem Schulhof, und sind Teil der künstlerischen Gestaltung von Diether F. Domes. Sie wurden in die Sanierung aber nicht einbezogen. Durch ihr verwittertes Aussehen setzen sie sich von der erneuerten Schulfassade ab. Denkt die Gemeinde deshalb daran, auch die Stelen in den ursprünglichen Farben frisch streichen zu lassen? „Die Sanierungsmaßnahme der Schule umfasst nicht den Schulhof. Am Schulhof finden derzeit keine baulichen Maßnahmen statt“, teilt Bürgermeister Enzensperger auf Anfrage mit. Seine Antwort verweist darauf, dass eine Fassadenrenovierung überhaupt erst zur Debatte stand, weil das Schulgebäude als Ganzes saniert wurde. Also wird man über die Stelen wohl erst im Zuge einer etwaigen Neugestaltung des Schulhofs nachdenken.

Am 3. März eröffnet Domes-Ausstellung in der Lände

Eines ist indes sicher: Bürgermeister Enzensperger wird am Sonntag, 3. März, 11 Uhr, in der Lände Kressbronn das Grußwort zur Eröffnung der Diether F. Domes-Ausstellung „Timeless - Erinnerung wachhalten“ sprechen. Die Kulturgemeinschaft widmet dem 2016 verstorbenen Künstler die Retrospektive aus Anlass ihres 50. Ausstellungsjahres. „Diether Domes war Mitbegründer dieser Ausstellungen“, erinnert sich Peter Keller, der die Kulturgemeinschaft zusammen mit Gerhard Schaugg einst ins Leben rief. Denn ohne Domes wäre die über Landesgrenzen hinaus hoch respektierte Arbeit der Kulturgemeinschaft vielleicht gar nicht erst in Schwung gekommen. „Diether F. Domes war der erste Künstler, den wir leibhaftig kennengelernt haben“, sagt Keller. „Und er war für uns uns der Türöffner in die Künstlerhäuser, weil er ja auch Mitglied der Sezession Bodensee-Oberschwaben war“, fährt er fort.

Dieses Fundament trägt. Bis heute haben in der Lände dank treuer ehrenamtlich tätiger Hände über 300 Kunstausstellungen stattgefunden. Zudem wurde eine gemeindeeigene Sammlung aufgebaut, die über 1800 Kunstwerke umfasst.

Bislang unbekannte Domes-Kunstwerke

Peter Keller freut sich, dass in der Domes-Ausstellung, die nun das Kunstjahr in Kressbronn eröffnet, Werke gezeigt werden können, die nicht einmal dem Landkreis bekannt waren; und das Landratsamt Bodenseekreis hatte für die große Domes-Gedächtnisausstellung „Realisierte Utopien“ 2017 im Roten Haus in Meersburg und im Museum Langenargen den Nachlass gesichtet.

Quer durch Domes’ Schaffenszeit

In Kressbronn werden nun über 100 Bilder quer durch Domes’ Schaffenszeit präsentiert. „Im Erdgeschoss zeigen wir die Kressbronner Jahre von Diether F. Domes“, sagt Peter Keller. „Im Obergeschoss dann Teilgebiete wie Fotografien, religiöse Arbeiten und Klangzeichnungen.“ Teil der Kressbronner Jahre ist auch eine 1964 entstandene Zeichnung mit dem Titel „Blick aus dem Fenster“. Die Pointe dabei: Das Zimmer, dass der damals 25-jährige Künstler bewohnte, befand sich schräg gegenüber der heutigen Lände.

Die Domes-Ausstellung wird am Sonntag, 3. März, 11 Uhr in der Lände Kressbonn eröffnet, mit einer Einführung von Stefan Feucht (Leiter des Kulturamts Bodenseekreis) sowie einer musikalischen Bildbetrachtung von Manuela Klöckler und jungen Talenten der Musikschule Kressbronn.