Der SWR dreht „Stadt Land Quiz“in Kressbonn

Das Bildungszentrum Parkschule in Kressbronn wurde zu der Sendung „Stadt Land Quiz“ eingeladen, und zwar um zum Thema „KI und Robotic“ an der neuen Folge teilzunehmen, so die Kressbronner Gemeindeverwaltung. Moderiert wird die Sendung von Jens Hübscher. Kressbronn wird gegen einen Ort in Rheinland-Pfalz spielen.

Zwei Zehntklässler des Bildungszentrums Parkschule werden für die Schule antreten und so gut es geht von ihren Mitschülern unterstützt. Während die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen auf der Suche nach einem Detail-Bild aus dem Ort sind, werden auch zufälligen Passanten im Ort Wissensfragen zu oben genanntem Thema gestellt.

„Stadt Land Quiz“-Moderator Jens Hübschen wird daher am Mittwoch, 29. November, zwischen 11 und 14 Uhr im Ort unterwegs sein und Kandidaten für die Sendung suchen. Im Anschluss daran werden die beiden Zehntklässler noch ein Quiz mit zehn Fragen in der Schule beantworten. Die Antworten der Passanten können 600 Punkte ergeben, die Bemühungen der Schüler können zu weiteren 400 Punkten führen.

„Drücken Sie uns die Daumen oder seien Sie am 29. November mit Wissen zum Thema „KI und Robotic“ in Kressbronn unterwegs und unterstützen Sie uns“, heißt es aus dem Rathaus.