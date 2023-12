Schritt für Schritt: Der Kressbronner Gemeinderat hat in der letzten Sitzung des Jahres dem dritten Entwurf des Bebauungsplans „Bodan-Werft - Bereich Hotel“ mehrheitlich zugestimmt - gegen die Stimmen von Grünen, SPD und GUBB. Als nächstes folgt eine weitere öffentliche Auslegung. Ebenfalls abgesegnet: ein sogenannter raumordnerischer Vertrag.

Rechtsanwalt Hans-Jörg Birk wies darauf hin, dass im aktuellen Entwurf keine wesentlichen Änderungen gebe, nur einige Nachbesserungen. Die vom Regierungspräsidium Tübingen (RP) geforderten Änderungen wurden dem Juristen zufolge in einem raumordnerischen Vertrag zusammengefasst. Vertragspartner sind die Gemeinde Kressbronn, das RP und der Vorhabenträger, die DaS Hotel Immobilien GmbH mit Geschäftsführer Willi Schmeh. Birk sprach von einem „tragfähigen Vertrag als Grundlage für den Bebauungsplan“.

Hotel für Ferien- und Urlaubsaufenthalte

Zur Konzeption ist in dem Vertrag unter anderem zu lesen, dass diese „auf die Errichtung und den Betrieb eines Hotels für Ferien- und Urlaubsaufenthalte mit direktem Bezug zum Bodensee“ ausgerichtet sei. Dazu gehören die Möglichkeit der Hafennutzung, Ausrichtung der Gästezimmer zum See und die Zugänglichkeit zum See. Und weiter: „Zur Konzeption gehört weiter, dass das Hotelgebäude in seiner Kubatur sich an die bestehenden Wohngebäude anschließt.“

Martin Werner vom Planungsbüro Sieber Consult wies darauf hin, dass zahlreiche Einwände und Hindernisse aus dem Weg geräumt worden seien. Angefangen bei dem Thema regionaler Grünzug über die Darstellung im Flächennutzungsplan als Sondergebiet bis zur Änderung der Landschaftsschutzverordnung „Württembergisches Bodenseeufer“. Damit stehe auch das Landschaftsschutzgebiet und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie den Planungen nicht mehr entgegen, wie schon 2021 festgestellt.

120 Seiten Artenschutzgutachten

Rudolf Zahner von Sieber Consult ging kurz auf die Naturschutzbelange ein. Ein Beispiel: Beim Vogelzug oder der Irritation durch Licht seien keine wesentlichen Behinderungen zu erwarten. Nach der Kurzzusammenfassung des 120-seitigen Artenschutzgutachten bilanzierte Zahner: „Das Fledermausprojekt hat funktioniert.“ Und mögliche Probleme um den Nonnenbach habe man im Auge.

„Hotel bleibt Hotel“

„Der hat es in sich“, befand Gemeinderat Karl Bentele (CDU) zum raumordnerischen Vertrag. Er sprach eine mögliche Anpassung der Hotelkonzeption an und stellte die Frage, ob das Hotel dann obsolet sei. Rechtsanwalt Birk betonte: „Hotel bleibt Hotel - eventuell mit anderer Konzeption.“ Schließlich gehe das nur mit Regierungspräsidium, Landratsamt Bodenseekreis und der Gemeinde Kressbronn.

Klaus Oelfken (B90/Grüne) störte sich am vorgesehen Passus zur Anpassung der Hotelkonzeption. Bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten solle die Hotelkonzeption „weitestgehend erhalten“ bleiben. Oelfken sprach von „einem Einfallstor“ und befürchtete, dass bei mangelnder Wirtschaftlichkeit auf einmal Wohnungen aus dem Hotel werden könnten. Rechtsanwalt Bürk betonte, dass es ausschließlich um die vorliegende Konzeption gehe.

Kein Zweifel an Betrieb

Bürgermeister Daniel Enzensperger beschwichtigte, dass die Planung in Ordnung gehe - und schließlich protokolliert werde. Hermann Wieland (CDU) fragte nach dem Fall eines anderen Betreibers oder einer geänderten touristischen Nutzung. Hier hieß es von Gemeindeseite grundsätzlich, dass am Betrieb als Hotel kein Zweifel bestehe - und als solches solle es auch Bestand haben.