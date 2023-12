Kindern und Jugendlichen in Namibia Bildung zu ermöglichen - das ist das Ziel des Vereins Namibiakids aus Kressbronn. Schon seit knapp 20 Jahren unterstützt der Verein Bildungsprojekte in dem afrikanischen Land. Die Vereinsmitglieder machen sich außerdem regelmäßig selbst ein Bild vor Ort, um zu sehen, wie die Hilfe ankommt.

„Wir sind ein kleiner Verein mit etwa 70 Mitgliedern“, sagt Bernhard Fikentscher, Vorsitzender des Vorstandes von Namibiakids. Momentan unterstütze der Verein drei verschiedene Projekte in dem Land finanziell. Mit Geld, das unter anderem auch aus der Aktion „Helfen bringt Freude“ stammt.

Das erste Projekt befindet sich an einer staatlichen Schule in Rehoboth, südlich der Haupstadt Windhuk. „Dort haben wir eine Suppenküche etabliert, die täglich 150 bis 200 Kinder mit einer warmen Mahlzeit versorgt“, berichtet Bernhard Fikentscher.

Hilfe für Kinder mit Behinderung

Außerdem habe man den Bau eines Brunnens und von Gewächshäusern auf dem Gelände der Schule unterstützt. Das Gemüse aus den Gewächshäusern werde nicht nur in der Suppenküche verwendet, sondern „für kleines Geld“ auch an Eltern und Lehrer verkauft, so Fikentscher.

In Otjiwarongo unterstützt Namibiakids eine kleine private Schule für Kinder mit Behinderung. „Normalerweise hätten sie keine Chance, wenn sie nicht von so einer Institution aufgegangen würden“, berichtet Bernhard Fikentscher. In dem Projekt werden 15 bis 25 Kinder betreut, die entweder körperlich oder geistig behindert sind oder unter Krankheiten wie dem Down-Syndrom und Autismus leiden.

Relativ neu hinzugekommen ist das dritte Projekt, das der Verein unterstützt. Es befindet sich in Swakopmund. „Dort gibt es zwar staatliche Schulen, aber in den Klassen sitzen 40 bis 50 Schüler. Ein hoher Lernstandard ist kaum möglich“, sagt Bernhard Fikentscher.

Regelmäßig vor Ort

Namibiakids unterstütze deshalb ein Institut, das kostenlosen zusätzlichen Nachmittagsunterricht anbietet. Damit würden die Talente von etwa 100 Kindern und Jugendlichen gefördert - und am Ende könnten sie sogar einen Abschluss vergleichbar mit dem deutschen Abitur machen, so Fikentscher.

Der Vereinsvorstandsvorsitzende ist mindestens ein Mal im Jahr selbst in Namibia, um zu schauen, wie die Spenden ankommen. Zuletzt sei er im Juni dort gewesen, sagt Bernhard Fikentscher und fügt an: „Das, was wir als Saat gelegt haben, ist aufgegangen.“