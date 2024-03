Comedienne Doris Reichenauer zu Gast in Kressbronn

Mit ihrem Solo-Programm „I moin´s doch bloß gut!“ hat die Comedienne Doris Reichenauer schon einige Lachmuskeln strapaziert. Nun ist die Künstlerin, die durch das Kabaret-Duo „Dui do on de Sell“ bekannt wurde, zu Gast in Kressbronn. Am Donnerstag, 11. April, tritt sie auf der Bühne der Festhalle vor ihr Publikum.

Charakteristisch für Reichenauer ist ihr ganz eigener Humor und ihre schier endlose Energie, mit der es ihr immer wieder aufs Neue gelingt, ihre Gäste zum Lachen zu bringen. Die Veranstalter versprechen einen Abend voller Lachen und ausgelassener Stimmung.

Immer wieder widmet sie sich dabei auch alltäglichen Themen, über die sich die Künstlerin gerne lustig macht. Doris Reichenauer lädt das Publikum ein, gemeinsam zu lachen und den Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Die gegebenenfalls ursprünglich gekauften Tickets für „Wir feiern unsere Wechseljahre“ mit „Dui do on de Sell“ behalten ihre Gültigkeit!

Einlass ist um 18.30 Uhr in der Festhalle Kressbronn am Bodensee. Die Plätze sind frei wählbar.